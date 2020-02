Une nouvelle créature des grands fonds nommée d’après Metallica

Metallica a inspiré la dénomination d’un crustacé d’eau profonde récemment découvert, comme le groupe l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Macrostylis metallicola est une minuscule créature semblable à un ver qui pousse jusqu’à 6,5 millimètres de long et habite la zone Clarion Clipperton, une région sous-marine entre Hawaï et le Mexique, à des profondeurs où la pression équivaut à 400 fois celle de l’atmosphère. Drs. Torben Riehl et Bart De Smet, qui ont découvert l’espèce, ont décidé de lui donner le nom du groupe de thrash metal pour rendre hommage à leur travail et faire également référence aux nodules polymétalliques qui composent l’habitat de l’espèce.

“La chose qui ne devrait pas être a quelques choses en commun avec nous”, a écrit Metallica sur leur Instagram. «La créature semblable à un ver habite dans l’obscurité totale, n’a pas d’yeux et est incolore. Parlez de Blackened! Il vit également parmi les nodules métalliques contenant du cobalt, du cuivre, du manganèse, du nickel et des terres rares. Donc, ça vit essentiellement dans un stade de rock? Maintenant, c’est un crustacé en métal! “

En 2017, les chercheurs ont découvert une crevette mortelle et l’ont nommée d’après Pink Floyd.

