Une nouvelle étude montre que les fans de musique country veulent plus de temps d’antenne pour les artistes féminines

Une nouvelle étude révèle que les fans de musique country veulent un temps de jeu égal pour les hommes et les femmes.

CMT a chargé Coleman Insights de sonder 1 000 auditeurs de radio âgés de 25 à 54 ans. Les répondants ont été choisis parmi ceux qui ont dit qu’ils aimaient ou aimaient généralement la musique country. L’étude aide à démystifier le mythe selon lequel les auditeurs country masculins et féminins ne veulent pas entendre les voix des femmes.

L’étude révèle que 84% des auditeurs souhaitent un temps de jeu égal pour les femmes artistes. 7 auditeurs sur 10 ont déclaré qu’ils voulaient plus de femmes artistes dans le genre de la musique country. Les auditeurs ont également manifesté leur intérêt pour une station mettant en vedette des artistes féminines du genre, avec un intérêt de 44%.

88% des auditeurs pensent que les femmes jouent un grand rôle dans l’histoire de la musique country.

Le problème des voix masculines obtenant plus de temps d’antenne dans le genre n’est pas inconnu. 72% des fans de musique country ont déclaré qu’ils étaient conscients d’entendre des chansons de plus de voix masculines que féminines. Une majorité de 53% des fans de musique country ont déclaré qu’ils n’avaient aucune préférence pour écouter des artistes.

La vice-présidente principale de CMT, Leslie Fram, affirme que l’étude prouve que «les fans de musique country veulent entendre de bonnes chansons.»

«Mais cela nous dit aussi que nous formons les auditeurs à ne pas entendre les voix des femmes», poursuit-elle. “Sans créer un terrain de jeu égal, les fans ne savent pas ce qui leur manque. Il s’agit d’un équilibre entre le genre et la diversité. Toutes les voix doivent être entendues. »

Les résultats spécifiques de cette étude sont un sujet abordé par un panel de l’industrie avant le Country Radio Seminar à Nashville.

L’aperçu de la recherche est mené par Sam Milkman, vice-président exécutif et consultant principal, Coleman Insights. Le panel de l’industrie sera suivi d’un panel modéré par plusieurs dirigeants clés de l’industrie.

Leslie Fram et Milkman de CMT, Dr Jada E. Watson, Cody Alan (animateur et producteur exécutif, CMT Radio), Cris Lacy (vice-président principal, A&R, Warner Music Nashville) et Mike Molinar (directeur général, Big Machine Music).