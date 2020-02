Une nouvelle étude révèle quel âge vous découvrez votre groupe préféré

Bien qu’il existe des dizaines de milliers de groupes incroyables et que des centaines d’entre eux trouvent une place spéciale dans nos cœurs, nous avons tous un groupe ou un artiste qui nous a fait ressentir ou penser quelque chose qui nous changerait pour toujours. Cela façonnerait notre goût musical à partir de là et que pour une raison quelconque, bien que nous aimions tant d’autres groupes, nous pouvons facilement dire que c’est notre préféré. En fait, une nouvelle étude révèle l’âge auquel vous êtes plus susceptible de découvrir ce groupe que vous ne l’avez mis dans le fauteuil préférentiel de votre musical Olympus.

Une nouvelle enquête de TickPick a analysé comment les pères et les mères influencent le goût musical de leurs enfants et vice versa. Des milliers de parents et d’auditeurs de musique ont participé à une enquête, qui a conclu en une série de conclusions très intéressantes, l’une d’entre elles, l’âge le plus probable auquel vous rencontrez votre groupe préféré.

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez entendu votre groupe préféré? Vous souvenez-vous de leur âge? Selon TickPick, l’âge le plus probable pour rencontrer ce groupe est à 13 ans. Seulement 6 mois après avoir été confronté pour la première fois à une musique explicite.

L’étude montre également les dix facteurs les plus influents dans les goûts musicaux des gens par ordre décroissant: amis, radio, cinéma, père, mère, télévision, concerts et festivals, frères, réseaux sociaux et, enfin, loisirs et intérêts.

Quant à l’influence musicale directe des parents sur leurs enfants, l’étude a montré que 31% des parents ne sont pas d’accord sur le goût musical de leurs enfants, tandis que les enfants qui vont aux concerts avec leur père / maman sont plus susceptibles de dire qu’ils ont un lien plus fort. Donc, vous le savez déjà, la musique est un outil incroyable pour créer des liens solides avec vos enfants.