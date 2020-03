Une nuit chez Apple, puis Paul McCartney se marie

Comme si les pressions régulières d’être un Beatle en 1969 ne suffisait pas, Paul Mccartney avait une période occupée en mars de cette année. Le groupe était sur le point de sortir “Get Back” en single. Lui et George Harrison ont été plongés dans leur travail avec la signature d’Apple Records Jackie Lomax. Puis il y a eu peu de rendez-vous au bureau d’enregistrement de Marylebone le 12 mars, où Paul s’est marié avec Linda Eastman.

Une chose était sûre à l’approche de ses noces: McCartney n’avait pas le temps de passer la nuit du cerf. Il a seulement annoncé ses fiançailles à Lee et Louise Eastman, le deuxième plus âgé de quatre enfants, la veille de la cérémonie. Dans la nuit du 11 mars, loin de toute réjouissance le dernier soir de son célibat, Paul était au sous-sol du studio Apple Records à Savile Row à Londres avec George. Là, ils ont travaillé sur des plans pour le prochain single Apple de Liverpudlian Lomax, qui serait la suite de la chanson de Harrison ‘Sour Milk Sea’.

McCartney tenait à ce que Lomax publie sa reprise du ‘Thumbin’ A Ride ’des Coasters pour ses 45 prochains, et a joué de la batterie et de la guitare lors de la session de la soirée du 11 mars, avec Harrison à la guitare principale. À la fin, une piste différente, “New Day”, est devenue la prochaine version de Lomax, avec “Thumbin” A Ride “sur le côté b.

Au cours de cette semaine, du 10 au 14 mars, le mixage s’est poursuivi sur ce qui est devenu l’album Let It Be des Beatles, non pas à Abbey Road mais aux Studios Olympiques. L’ingénieur montante Glyn Johns, appelé par le groupe la semaine précédente pour transformer un grand nombre d’enregistrements à huit pistes en LP, a supervisé des mixages de pistes telles que “ The Long and Winding Road ”, “ The Two Of Us ” (à l’origine connu comme «Sur le chemin du retour») et «J’ai un sentiment».

Le lendemain, au milieu des sanglots de l’armée de fans de Paul, Linda et lui ont gardé la date de leur bureau d’enregistrement, avec le frère de Paul Mike et l’initié des Beatles Mal Evans comme témoins. Aucun autre Beatles n’était présent. Comme il le révélera plus tard au confident Barry Miles dans le livre Many Years From Now, McCartney et sa future épouse ne sont presque pas allés aussi loin. “Nous étions fous”, a-t-il déclaré. «Nous avons eu une grosse dispute la veille de notre mariage et elle a failli être annulée.

«Nous étions très hauts et bas, assez funky par rapport à l’éventuelle image de« Vingt-cinq ans de bonheur marié! Ne sont-ils pas chanceux pour les gens du showbiz? “Mais nous le sommes. Vous obtenez cette photo de nous en train de nous balader dans une petite barque en parvenant à éviter l’eau blanche, mais nous étions en plein milieu de cette eau blanche, mec, donc c’est encore plus miraculeux que nous l’avons fait. Mais nous l’avons fait. “

