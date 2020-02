Une perle d’un chanteur: la styliste vocale durable Elkie Brooks

La grande styliste vocale britannique Elkie Brooks est née Elaine Bookbinder à Salford le 25 février 1945. Elkie a connu un énorme succès en solo dans une carrière remarquable et continue qui a également des liens avec Les Beatles, les petits visages, Robert Palmer et d’autres.

L’histoire distinguée d’Elkie au Royaume-Uni comprend trois top dix singles, trois autres top 20, quatre albums top dix et sept autres dans le top 40. Toujours active, elle a sorti la nouvelle compilation Pearls: The Very Best Of Elkie Brooks en 2017. l’année suivante, elle propose le single «Running To The Future», écrit et produit par Johnny Daukes, à partir de la bande originale de Finding Your Feet. La compilation comprenait également une nouvelle version émouvante de la chanson de Bobby Womack “Love Ain’t Something You Can Get For Free”.

Le père de Brooks était boulanger et pâtissier avec cinq magasins, et son frère Tony est devenu le batteur des hitmakers de Liverpool Billy J Kramer et des Dakotas. Élevée à Prestwich, elle est venue à Londres au début des années 1960, se produisant avec le grand jazz britannique Humphrey Lyttelton, entre autres. Ses débuts sur disque sont survenus à Decca en 1964, avec une version de Etta James‘ ‘Quelque chose qui s’est emparé de moi.’

À seulement 18 ans, Elkie a fait une tournée au Royaume-Uni lors d’une tournée à l’automne 1964 avec des stars telles que Carl Perkins et les animaux, après avoir soutenu les Beatles lors de leur spectacle de Noël. Elle a défendu les petits visages à leurs débuts, et d’autres singles ont suivi pour Decca et HMV. Après une période de cabaret, il y a eu plus de sorties sur le label NEMS de Brian Epstein.

Un changement d’orientation important a suivi sa rencontre en 1970 avec Pete Gage, qui est devenu son premier mari. Ils ont formé le groupe de fusion rock Dada, qui est devenu Vinegar Joe avec l’ajout de Palmer. Après leur séparation en 1974, Palmer poursuit sa carrière solo sur Island et Brooks fait de même sur A&M, débutant avec l’album de 1975 Rich Man’s Woman. Si le succès des charts était difficile à trouver au début, la récompense de sa persévérance n’était pas loin.

1977 a apporté la percée graphique tardive qui a remodelé la carrière de Brooks. Son deuxième album solo Two Days Away, magistralement produit par le grand Jerry Leiber et Mike Stoller, contenait le single ‘Pearl’s A Singer’, qui a frappé le n ° 8 au Royaume-Uni et a aidé le LP dans le top 20. Cela a été rapidement suivi par un autre top dix de l’album, avec la chanson d’Ellie Greenwich «Sunshine After The Rain».

La scène a donc été préparée pour une période dorée de succès, de tournées et de performances télévisées, avec des singles tels que le bouleversant “ Lilac Wine ”, “ Don’t Cry Out Loud ”, une version de “ Fool If You Think It’s Over ” de Chris Rea. et le top tenner 1986 «No More The Fool». Elle a connu d’énormes ventes avec les perles de 1981 et sa suite Pearls II, entre autres albums, et a atteint le top cinq avec un best-of de fin 1986, et le top 30 avec un autre dans 1997.

Brooks continue de se produire et a joué une autre tournée au Royaume-Uni au printemps 2019, avec d’autres dates tout au long de l’année. Elle vit maintenant dans le Devon avec son deuxième mari Trevor Jordan et a publié son autobiographie, Finding My Voice, en 2012. “L’important est que j’ai ma santé et une grande famille autour de moi”, a-t-elle déclaré au Daily Express. «Je ne me vois pas partir à la retraite pendant quelques années, j’ai encore beaucoup à faire et je chante bien. Quand je perdrai mon niveau de forme physique et que je commencerai à gazouiller, ce sera le moment de raccrocher mon microphone. “

