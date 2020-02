Une question de foi aveugle? Un super-groupe est né

Le 8 février 1969, le nouveau groupe formé par Eric Clapton et Ginger Baker dans le sillage de CrèmeLa disparition de l’intention avait pour objectif d’entrer en studio pour commencer l’enregistrement, Steve Winwood a remplacé Jack Bruce. Le NME a diffusé l’histoire et a rapporté que le groupe avait répété au chalet de Winwood à Berkshire et que tout allait bien. Ils ont également signalé que le groupe était toujours à la recherche d’un bassiste et qu’ils n’avaient pas encore de nom.

Plus tard, Ginger a déclaré: «Nous sommes arrivés au chalet de Stevie au milieu d’un champ, et je me suis installé à la batterie de Jim Capaldi et nous avons juste joué pendant des heures. Musicalement, Stevie et moi nous nous entendions à merveille. Il était l’un des plus grands musiciens avec lesquels j’ai jamais travaillé. Ce que je ne savais pas alors, c’est qu’Éric aurait probablement préféré travailler avec Jim Capaldi. C’est curieux avec moi et Eric. Je le considère comme la chose la plus proche que j’ai pour un frère, mais nous avons toujours eu du mal à parler de choses personnelles. Il n’a jamais expliqué, par exemple, qu’il voulait que tout soit une affaire beaucoup plus discrète que Cream.

Au début de leurs répétitions, Winwood jouait les lignes de basse sur son orgue, mais le besoin d’un vrai bassiste était primordial pour donner à Steve la liberté de jouer de manière plus créative. Clapton admirait Rick Grech, bassiste de la famille des art-rockers de Leicester, depuis l’époque où ce groupe était connu sous le nom de The Farinas. Selon Winwood, «je savais qu’il était un bon chanteur et pouvait jouer très bien, et c’était le gars que nous voulions. Nous n’avons même pas envisagé d’autres bassistes. Une fois que Rick était là, et il semblait être un gars sympa, il était juste très décontracté d’accepter qu’il faisait partie du groupe. »

En mars, Eric a déclaré au NME que «nous ne faisons que brouiller et que nous n’avons pas de plans précis pour l’avenir.» Après le report des sessions d’enregistrement de février, les choses ont commencé aux Morgan Studios avec Chris Blackwell à produire, mais il n’a pas vraiment travaillé donc Jimmy Miller a pris le relais. Steve connaissait bien Jimmy depuis sa production des trois premiers albums de Traffic. Apparemment, les séances étaient parfois difficiles, car Ginger en particulier luttait avec ses démons. Mais tout bien considéré, les séances qui se sont déroulées du 20 février à fin juin ont été relativement calmes.

Selon Winwood, «Ils étaient pleins de gens qui traînaient, Eric avait beaucoup d’amis bohèmes et aimait enregistrer avec des gens autour. La seule chose dont je me souviens n’être pas très satisfait, c’est «Je ne peux pas retrouver mon chemin». Ce n’est que lorsque je l’ai entendu à nouveau plus tard que j’ai réalisé à quel point c’était bon. »

Lorsque Blind Faith a finalement été choisi comme nom du groupe, cela semble avoir été en grande partie l’idée d’Eric, Steve Winwood estimant que cela avait une ambiance quelque peu négative.

L’album éponyme de Blind Faith peut être acheté ici.