Une société de médias interdit la chanson de Noël des listes de lecture au détail

Une société de médias responsable de la musique dans des milliers d'entreprises américaines a interdit la chanson "Ça commence à ressembler beaucoup à Noël" de ses listes de lecture parce que les paroles de la chanson font référence à des armes à feu.

Danny Turner, qui est le vice-président senior mondial de la programmation créative chez Mood Media, a expliqué l'interdiction à CNN en termes simples. Il a dit: "Ce que vous ne jouez pas ne peut pas vous blesser."

Écrit en 1951 par Meredith Wilson, «Ça commence à ressembler beaucoup à Noël» est un aliment de base de la programmation de Noël depuis des décennies et a été chanté par de nombreux artistes populaires au fil des ans, tels que Perry Como et The Fontane Sisters.

Ce qui a poussé Mood Media à l'interdire, c'est le troisième couplet de la chanson, qui commence:

Une paire de bottes hop-a-long et un pistolet qui tire

C'est le souhait de Barney et Ben.

L'interdiction signifie que ceux qui visitent les magasins de détail et les hôtels qui obtiennent leur musique de Mood Media n'entendront pas la chanson classique cette saison des Fêtes, et peut-être pour de nombreuses saisons à venir.

Ceci comprend:

TargetClaire’sPandoraHiltonMarriottHyatt

Mood Media est basé à Austin, au Texas. En 2011, ils ont acheté la société de musique de fond souvent décriée Muzak pour près de 350 millions de dollars.

Ils se disent «le leader mondial des solutions multimédias en magasin dédiées à l'amélioration de l'expérience client», et ils visent à fournir «de plus grandes connexions émotionnelles entre les marques et les consommateurs grâce à la bonne combinaison de solutions visuelles, sonores, olfactives, mobiles et systèmes sociaux. . "

"Ça commence à ressembler beaucoup à Noël" n'est pas le premier classique de Noël à susciter l'ire de certains auditeurs modernes. L'année dernière, "Baby, It's Cold Outside" a été interdite par de nombreuses stations de radio pour des paroles qui, selon certains, encourageaient ou toléraient le viol. Cela a conduit John Legend à écrire et enregistrer une version plus politiquement correcte mais non moins controversée de la chanson.

Pour ceux qui se demandent, Mood Media a également banni "Bébé, il fait froid dehors" de son catalogue.