Une suite discrète du festival de l’île de Wight acclamé gratuitement

L’été 1970 a été une période magique pour Gratuit. Ils se sont annoncés à un public plus large comme l’un des groupes de rock les plus émouvants de la nouvelle décennie avec une mélodie omniprésente intitulée «All Right Now».

Non seulement la chanson a atteint le numéro 2 et aidé l’album parent Fire and Water à la même place de finaliste au Royaume-Uni, mais “ All Right Now ” est devenu un des 15 premiers succès deux fois plus en seulement huit ans, et a été classé quatre fois au total en 12 ans. Puis vint le moment de l’album de suivi Highway, qui fit ses débuts au Royaume-Uni le 23 janvier 1971.

Free avait confirmé sa place dans la première division du rock britannique au festival de l’île de Wight fin août. Apparaissant sur le projet de loi de clôture du dimanche, ils ont interprété ce grand succès parmi d’autres originaux, se terminant par une version de “ Crossroads ” de Robert Johnson.Cet ensemble de l’île de Wight a également vu Free présenter en toute confiance plusieurs chansons qui non seulement n’étaient pas sorties, mais n’avaient pas ” t encore été enregistré.

“The Stealer”, “Be My Friend” et “Ride On A Pony” étaient sur le point d’être présentés lors des sessions de septembre aux Island Studios qui ont produit l’album Highway. Sept des neuf chansons étaient des collaborations entre le chanteur principal Paul Rodgers et le bassiste Andy Fraser, le guitariste Paul Kossoff se joignant à eux pour le crédit de «The Stealer». Le batteur Simon Kirke a co-écrit «Love You So» avec Rodgers.

Highway est un album de plaisirs doux, plus discret et moins rocailleux que la plupart des documents de marque de Free. «Sunny Day», «Love You So» et «Bodie» illustrent tous l’approche la plus réfléchie. Mais pour une raison quelconque – l’absence d’un single à succès est sans aucun doute un facteur clé – les étoiles n’étaient pas alignées cette fois. L’autoroute a bénéficié d’une approbation bien moindre que celle de son prédécesseur, tant de la part des médias que du public. Au Royaume-Uni, il a atteint un simple 41e et a été hors du tableau en deux semaines, comme en Amérique, avec un sommet de 190e.

Le groupe est tombé en désaccord, leur continuation ensemble s’est prolongée presque par hasard, quand ils ont enregistré ‘My Brother Jake’ au début de 1971 avant de se séparer … et l’ont rapidement vu atteindre le top 5 britannique, avec lequel ils ont décidé de travailler à nouveau ensemble, Heureusement pour les fans qui ont pris Free At Last et Heartbreaker.

