Universal Music Global Classics & Jazz nomme Sam Jackson

Dickon Stainer, président et chef de la direction de Global Classics and Jazz pour Universal Music Group (UMG), a annoncé la nomination du leader respecté de l’industrie musicale, Sam Jackson, dans un nouveau rôle de leadership mondial. Il deviendra vice-président exécutif, Global Classics et Jazz, basé au siège de la société à Londres.

Le nouveau rôle de Jackson reflète l’évolution continue du genre, en se concentrant sur l’innovation dans l’écoute et une plus grande prise de conscience du public et des habitudes de consommation. Il apportera sa connaissance de l’accès au public, des points de contact et de la découverte au marketing international, à la création de contenu, à l’expansion de la marque, à l’innovation numérique et à la communication stratégique.

Jackson rejoint Global, la plus grande société de radio d’Europe, où il était rédacteur en chef principal – responsable de Smooth, Gold et Classic FM, la plus grande station de radio de musique classique au monde. Il possède une riche expérience pratique et un éventail de connaissances inégalé.

Dickon Stainer a déclaré: «Je suis ravi qu’un cadre aussi expérimenté et avant-gardiste ait rejoint la division Global Classics and Jazz à ce moment charnière de l’ère de l’engagement des fans. Sam Jackson possède une vaste expérience de pionnier dans la réussite en attirant divers secteurs d’audience vers différents types de musique et son expérience nous aidera à fournir l’expertise et la perspicacité de nos artistes de renommée mondiale et en développement. »

Sam Jackson a déclaré: «Au cours des 15 dernières années, j’ai été extrêmement chanceux de travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’Universal Music – un groupe fantastique de personnes qui sont si clairement déterminées à servir le public avec les meilleurs enregistrements. À l’ère numérique, il n’y a jamais eu de meilleure opportunité pour que la musique classique et le jazz soient appréciés par un public encore plus large, et j’ai hâte de travailler avec l’équipe et leurs artistes exceptionnels. »

Le déménagement de Jackson suit 15 années réussies chez Global, où sa carrière est passée de producteur adjoint à rédacteur en chef principal, un rôle qui l’a vu responsable de tout le contenu éditorial de Classic FM, Smooth et Gold – trois marques nationales distinctes atteignant plus de 12 millions de personnes Royaume-Uni chaque semaine. Jackson est un ardent défenseur de l’éducation musicale et du soutien des jeunes dans les arts. Il est membre honoraire de la Royal Academy of Music, membre du conseil de la Royal Philharmonic Society, administrateur du Young Classical Artists Trust et membre du conseil d’administration et de la compagnie du conservatoire de musique et de danse Trinity Laban. Il est également un auteur à succès publié de livres sur la musique classique et la parentalité.