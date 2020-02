Selon le rapport sur les résultats qui vient d’être publié par Vivendi, un conglomérat de médias français et la société mère d’Universal Music Group, UMG lancera une introduction en bourse à Wall Street au cours des trois prochaines années.

L’annonce est intervenue après que les revenus d’UMG en 2019 aient été déclarés à 7,7 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 14% par rapport à 2018. Les revenus de musique enregistrée ont augmenté de plus de 11,5%, les revenus d’édition ont bondi de plus de 9% et les revenus de streaming ont augmenté de 21,5%.

Étonnamment, les actifs physiques ont également augmenté, faisant partie d’une histoire de Cendrillon qui présente le vinyle comme personnage secondaire. Maintenant, l’émission se dirige vers Wall Street, avec des analystes et des investisseurs sans aucun doute soutenus par le récent succès de Spotify et de la musique en streaming en général. D’autres, notamment la hipgnose à fort effet de levier à travers l’étang, ouvrent la voie à des introductions en bourse potentiellement solides.

L’introduction en bourse d’UMG baissera d’ici 2023, selon les dirigeants de Vivendi. De plus, UMG ne sera pas la seule entreprise des Big Three à entrer en bourse. Plus tôt cette semaine, il a été révélé que Warner Music Group (WMG) avait déjà déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et reviendrait à la bourse à l’avenir. WMG était auparavant accessible aux investisseurs en actions ordinaires, mais Access Industries l’a racheté en 2011.

À l’époque, le barreur d’Accès Len Blavatnik était considéré comme un milliardaire voyou faisant un pari risqué. Effondrés par le piratage et la crise économique, les perspectives à plus long terme pour l’enregistrement et la publication des actifs semblaient spéculatives. Maintenant, près de neuf ans plus tard, le Blavatnik d’origine ukrainienne allume un cigare résolument géant.

Ce qui signifie que deux labels majeurs frapperont probablement Wall Street dans quelques années – avec des dirigeants de haut vol susceptibles de rejoindre la classe milliardaire dans le processus. Tout cela semblait impensable il y a quelques années à peine.

Bien sûr, aucun IPO n’est un home run garanti. Déjà, nos sources à Wall Street bousculent les pneus de Warner Music – et notent une tranche importante de dette existante. Il y a aussi une mauvaise histoire ici: Warner Music Group a déjà flotté à Wall Street avant que Blavatnik ne se présente – et sa performance était assez détrempée tout au long.

Universal semble plus robuste, bien que trois ans soit une éternité sur n’importe quel marché – il suffit de regarder par la fenêtre les calamités bouillonnantes du commerce international, de la politique, de la santé publique et de l’environnement si vous avez besoin d’un rappel de l’instabilité mondiale. Ajoutez des inquiétudes persistantes au sujet du plafonnement de la croissance du streaming, et le sort de ces introductions en bourse est difficile à prévoir.

Fin 2019, un accord pour vendre 10% d’Universal Music Group à Tencent, un conglomérat chinois, a été finalisé. Tencent a payé à Vivendi environ 3,36 milliards de dollars pour le dixième de la part, et parce que l’accord a été négocié et convenu des mois auparavant, l’intention de Vivendi de tirer profit des excellentes performances d’UMG est depuis longtemps claire.

Certains des artistes les plus grands et les plus prospères d’aujourd’hui, dont Taylor Swift, Kanye West, Lady Gaga et Mariah Carey, sont signés avec UMG. Le bas bénéfice de l’entreprise sur 15 ans (entre 2004 et aujourd’hui) est survenu en 2011. Cependant, en tenant compte des dernières informations sur les bénéfices, les bénéfices annuels d’UMG ont augmenté pendant cinq années consécutives.

Les solides revenus d’UMG ont contribué à augmenter les revenus de Vivendi en 2019 de plus de 14% par rapport à 2018. En plus d’UMG, Vivendi possède la plate-forme de partage de vidéos Dailymotion, un tiers de Vevo, et See Tickets, une société de billetterie internationale, parmi de nombreux autres actifs.