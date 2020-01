Universal Music lance une division de données interne pour «prendre l’avantage»

Universal Music UK a annoncé le lancement d’une nouvelle division qui se concentrera sur la science des données, la recherche et la stratégie.

Selon Billboard, la société ouvre la division dans l’espoir de donner à ses artistes et à ses labels un avantage distinct dans un monde numérique hautement compétitif. Il indique que la division se situera à «l’intersection entre les mégadonnées, la vision humaine, la stratégie et la créativité».

La nouvelle division s’appelle The Square, et ils travailleront depuis le siège social de la société à Londres. Son directeur général sera Jack Fryer. Auparavant, il était directeur principal de la planification stratégique chez Universal Music UK, et il relèvera de David Hawkes, directeur général de la division des services commerciaux et créatifs de la société.

Fryer voit la nouvelle division comme étant davantage un réseau collaboratif qu’un service centralisé, et il pense qu’elle s’appuiera sur les ressources actuelles de recherche et de planification de l’entreprise.

Les autres membres de la division sont:

Jon Fell et Simon McMahon (stratèges principaux) Alexandra Dodd (chercheuse auprès du public) Lewis Millar (scientifique des données) Charlotte Thomson (chercheuse et stratège internationale) Arslaan Ahmed (stratège junior) Helen Kennedy (stratège créative) David Joseph, qui est le président d’Universal Music UK, a publié une déclaration en même temps que l’annonce.

Il a qualifié Fryer de «cadre exceptionnel» et de «penseur vraiment créatif» tout en ajoutant: «Sa vision est que The Square soit un endroit où nos labels, nos managers et nos artistes viennent gagner un avantage – qu’il s’agisse simplement d’apprendre quelque chose nouveau, façonner une stratégie ou forger une nouvelle idée. “

Fryer lui-même a publié une déclaration. Il a dit: «Nous voulons être un service du 21e siècle pour une entreprise de musique du 21e siècle», et il a ajouté que «des idées perspicaces, des idées stratégiques, des idées utiles, des idées d’audience, des idées progressives, des idées basées sur les données, des idées créatives, des idées de communication , les idées commerciales, les idées innovantes sont notre devise. »

Universal Music a fait la une il y a quelques semaines en concluant officiellement la vente d’une participation minoritaire à Tencent.