Universal Music Poaches Top Exec de Spotify au Japon

L’un des principaux dirigeants de Spotify Japan a décidé de quitter Universal Music. Le Japon est le deuxième plus grand marché au monde pour la musique enregistrée.

Ichiro Tamaki rejoint Universal Music Japan à partir du 15 février. Il sera responsable de la direction de la stratégie numérique, de l’analyse des données et des partenariats de plate-forme pour Universal Music Japan. Tamaki était auparavant directeur général et président de Spotify Japan depuis 2016, lorsque le service a été lancé dans le pays.

Avant son mandat chez Spotify Japan, Tamaki était vice-président d’Amazon. Là, il a supervisé la conduite et l’expansion de l’activité de contenu numérique Kindle au Japon.

Tamaki deviendra un membre clé de l’équipe de direction d’Universal Music Japan. Il travaillera pour superviser les équipes Data and Analytics et Platform Partnerships du cabinet. Il aidera également à diriger la stratégie numérique et de streaming de UMJ pour le Japon. Tamaki sera basé à Tokyo et relèvera de Naoshi Fujikura, PDG de l’UMJ.

«Nous nous engageons à offrir la valeur de la musique aux fans de musique japonais et à élargir l’univers des opportunités pour nos artistes. Nous sommes convaincus que le leadership de M. Tamaki nous aidera à assurer et à accélérer la croissance numérique à long terme tout en aidant nos artistes à atteindre de nouveaux publics à travers le monde », a déclaré Fujikura dans un communiqué.

Universal Music Japan gère les sorties en japonais BTS en partenariat avec Big Hit Entertainment. Toutes les versions non japonaises passent par Sony et The Orchard.

Le braconnage de l’un des plus hauts dirigeants de Spotify Japon signifie que UMJ souhaite sérieusement développer ses activités. Dans une interview en 2017, Fujikura a révélé que UMJ voulait être une entreprise de divertissement musical à service complet.

«Notre force principale a toujours été notre capacité à découvrir des artistes, à les aider à développer leur carrière et, finalement, à faire des succès», a-t-il déclaré.

Le Japon n’est pas non plus le seul endroit où Universal braconne ses employés. Au cours des deux dernières années, Dave Rocco et Mike Biggane sont deux dirigeants américains de Spotify qui ont rejoint UMG après avoir quitté Spotify.