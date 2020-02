Universal Music Publishing Group offre des données en temps réel aux auteurs-compositeurs

Universal Music Publishing Group a lancé UMPG Window, une ressource numérique qui offre aux créateurs un accès instantané aux données et informations sur les revenus en temps réel de leurs chansons.

La fenêtre UMPG est disponible à la fois sur les ordinateurs et les appareils mobiles; le site Web / l’application se présente comme «L’avenir des portails de redevances». Selon le communiqué de presse d’Universal Music Publishing Group et la page Apple Store de la plate-forme, les principaux résultats peuvent être affichés sous forme de liste ou de graphique. De plus, les redevances sont filtrables par pays, type (streaming, mécanique, etc.), piste, service, etc. En prime, l’enregistrement des chansons et les informations de copyright peuvent également être consultés via la fenêtre UMPG.

De manière significative, UMPG Window apporte une fonctionnalité de «pipeline», qui permet aux créateurs non seulement de voir d’où viennent leurs redevances internationales, mais de demander des avances «sans frais». UMPG paie des redevances trimestriellement, et la flexibilité de rémunération offerte par Window devrait raisonnablement profiter à un certain nombre d’éditeurs.

“Fenêtre” est un nom approprié, mais espérons que Microsoft ne se soucie pas de la similitude (ce serait un procès assez ironique).

Le vice-président de l’administration mondiale de l’UMPG, John Reston, a indiqué que lui et son équipe avaient travaillé dur pour fournir le «portail et l’application de classe mondiale entièrement transparent» souhaité par les clients.

Dans le même ordre d’idées, le vice-président exécutif de Global Technology, Mark Coltman, a déclaré que l’équipe UMPG était «fière» de la ressource numérique et qu’elle «sera un outil exceptionnel et précieux qui dépassera toutes les attentes».

Alors que le communiqué de presse UMPG cité est peuplé de nombreux adjectifs ouvertement positifs et de descriptions élogieuses de la fenêtre UMPG, la réalité est que les auteurs-compositeurs sont depuis longtemps à la recherche d’un portail de redevances fiable et rationalisé, et ce nouveau programme semble correspondre à la facture. À bien des égards, les méga-pubs rattrapent les plates-formes de redevance et les interfaces qui sont sur le marché depuis des années, avec des pannes en temps réel et colorées qui ne sont qu’une partie de ce que les auteurs-compositeurs peuvent facilement accéder ces jours-ci.

Il faudra un certain temps pour que la fenêtre UMPG soit largement utilisée, et comme avec tous les logiciels de haut niveau, des hoquets précoces sont à prévoir. Mais dans l’ensemble, la fenêtre UMPG semble être un pas dans la bonne direction – un pas vers des informations sur les redevances facilement accessibles et transparentes qui peuvent aider les créateurs à mieux gérer et planifier leur carrière.