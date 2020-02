Universal Music remanie sa plate-forme de leadership en Inde

Universal Music Group (UMG) a apporté plusieurs changements de personnel aux équipes de direction d’Universal Music India (UMI).

Dans une ventilation des modifications envoyées par courrier électronique à DMN ce matin, UMI a décrit les changements dans le cadre d’un effort continu pour «renforcer» sa position de leader de la musique en Inde et en Asie du Sud, ainsi que pour développer davantage sa liste de hip- artistes du houblon de la région.

Dans le cadre du changement et des opérations renforcées en Inde, Vinit Thakkar a été nommé au poste nouvellement créé de COO, Inde et Asie du Sud, après avoir précédemment été vice-président directeur; Gaurav Chaturvedi deviendra vice-président des labels nationaux pour UMI; et Pranav Thakker a été retenu comme Universal Music Group et directeur général du développement des nouvelles affaires de Brands.

Parlant de sa promotion, Vinit Thakkar a déclaré qu’il était «très excité» de mettre en œuvre des stratégies de croissance à long terme pour UMI. Thakkar a précédemment occupé des postes de direction chez Sony Music et Citibank.

Dans un communiqué, UMG a souligné les façons dont UMI a “dirigé l’évolution du marché de la musique indienne” au cours des trois dernières années, notamment en lançant de nouveaux labels et en renforçant les efforts des artistes et du répertoire (A&R), qui englobent la recherche de talents, l’appariement et la sélection de contenu et le développement plus large des artistes.

VYRL Originals, un sous-label UMI hors film qui tente de contrer l’influence considérable de Bollywood sur l’industrie de la musique indienne, formé en 2018 et a attiré plus de 25 artistes dans ses rangs. UMI a également signé un accord de diffusion majeur avec Red FM, l’une des stations de radio les plus importantes de l’Inde, qui diffuse à son tour des chansons d’artistes VYRL. Et l’année dernière, UMI s’est associée à Nas’s Mass Appeal pour mieux promouvoir le hip-hop indien.

Le marché indien de la musique se développe rapidement et devient de plus en plus lucratif. Plus tôt ce mois-ci, nous avons signalé que Gaana, la plateforme de streaming de musique la plus importante en Inde, avait sécurisé plus de 150 millions d’utilisateurs par mois, battant Spotify et Apple Music au niveau national. Et l’année dernière, Sony Music a lancé Big Bang Music, une joint-venture avec la société de gestion KWAN qui vise à découvrir de nouveaux artistes talentueux en Inde.

La première grande signature de Mass Appeal de Nas, DIVINE, continue de publier des chansons relativement populaires, et une multitude de signatures d’artistes supplémentaires – et de premiers albums – devraient être effectuées tout au long de l’année.