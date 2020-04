Usher, Lil Jon et Ludacris partagent la nouvelle chanson «SexBeat»

Usher, Lil Jon et Ludacris ont sorti une nouvelle chanson. Le dernier morceau de l’équipe derrière «Yeah!» est appelé “SexBeat”. C’est ci-dessous.

La chanson de Usher, «Climax», a récemment été évoquée dans une interview avec The Weeknd, qui a ensuite conduit à des défis et à des sous-réseaux sociaux. (Voici un résumé, si vous êtes intéressé.) Le dernier album de Ludacris était Ludaversal de 2015; en attendant, il a également acheté des produits d’épicerie pour des étrangers en plus de sortir des singles occasionnels. Lil Jon est récemment allé sur Instagram pour combattre ses succès contre T-Pain.

