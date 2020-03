Vader sortira son album “Solitude In Madness” en mai

Métallurgistes polonais du death metal VADER sortira son 16e album studio, “Solitude In Madness”, le 1er mai via Explosion nucléaire.

VADER chef Piotr “Peter” Wiwczarek commente: “L’humanité n’apprend jamais de ses leçons. Je sens que les tensions continuent de monter dans le monde. Les gens ont oublié la vraie douleur, d’un point de vue plus large. De manière générale, la nouvelle génération ne respecte pas l’ancienne, et je mets au défi ils ne se respectent même pas. Notre vie quotidienne est à la télévision, donc il n’y a plus d’âme. Tout est vide. Je pense que la technologie nous aspire aussi l’humain. Il y a plus de personnes seules que jamais auparavant, et pourtant nous ” sont censés être reliés entre eux par la technologie. C’est de la folie! C’est là que le titre, «Solitude In Madness», est venu, en fait. Bien sûr, j’aborde ces sujets de façon très VADER façon. J’adore raconter des histoires et m’exprimer à travers ces histoires. “

Pour “Solitude In Madness”, VADER est sorti de sa zone de confort pour Grindstone Studios à Suffolk, en Angleterre, où le groupe a fait équipe avec un guichet unique Scott Atkins pour concevoir, produire, mixer et masteriser pendant quatre semaines à l’été 2019. La pochette de l’album a été créée par Wes Benscoter (AUTOPSIE, DÉCAPITATION DES BOVINS).

“Solitude In Madness” liste des pistes:

01. Shock And Awe



02. Dans l’oubli



03. Désespoir



04. Incinération des dieux



05. Sanctification refusée



06. Et Satan pleura



07. Vide



08. Déclaration finale



09. Danser dans l’abattoir



dix. Stigmatisation de la divinité



11. Des os

Comme première impression du prochain album, VADER ont déjà sorti une toute première vidéo single et lyrique pour la piste “Shock And Awe”.

VADERLa tournée européenne débutera le 7 mars en Allemagne. Le trek atteindra l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Italie, l’Autriche et la Hongrie avec le soutien de SOUILLÉ, CHRONOSPHERE et FALLCIE.



