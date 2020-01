Vampire Weekend et Bon Iver jouent aux Rallyes de l’Iowa de Bernie Sanders

Lorsque Bernie Sanders était candidat à la présidence en 2016, Vampire Weekend est apparu avec le sénateur lors de plusieurs rassemblements. Nous sommes en 2020, et Vampire Weekend et Bon Iver se produiront lors des rassemblements de Bernie Sanders dans l’Iowa. Bon Iver apparaîtra avec Sanders le 31 janvier au Horizon Events Center de Clive, Iowa. Vampire Weekend fera un set acoustique à Cedar Rapids, Iowa, le 1er février.

“Je crois, sans équivoque, que tous les gens méritent le soutien, l’amour et la liberté de choisir comment vivre leur propre vie”, a déclaré Justin Vernon dans un communiqué. «Il y a des promesses dans notre langage constitutionnel qui sont remplacées par l’argent et la cupidité dans ce pays; Je crois que le sénateur Sanders est le seul qui a le pedigree, l’expérience, le courage et l’esprit éternel pour commencer à lever ces obstacles à la liberté. »

Dans d’autres nouvelles récentes de Sanders, sa campagne a partagé une vidéo mettant en vedette un ardent partisan Killer Mike. Trouvez le clip intitulé «Je suis avec le révolutionnaire» ci-dessous.

