Vampire Weekend Partager les morceaux bonus de Father of the Bride: écouter

Vampire Weekend a sorti trois titres bonus de l’édition japonaise de Father of the Bride. «Houston Dubai», «Je ne pense plus à elle» et «La fille de Lord Ullin» [ft. Jude Law] sont désormais disponibles sur toutes les principales plateformes de streaming pour la première fois. Écoutez les morceaux ci-dessous.

Father of the Bride a récemment remporté le prix du meilleur album de musique alternative aux Grammy Awards 2020. Plus tôt ce mois-ci, Vampire Weekend a effectué un set lors du rassemblement de Bernie Sanders à Cedar Rapids, Iowa.

Lisez le reportage de Pitchfork «Ezra Koenig du week-end des vampires sur 10 choses qui ont inspiré le père de la mariée».

