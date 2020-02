Vampire Weekend Perform au Bernie Sanders Rally: Regardez

Vampire Weekend a effectué un set lors du rassemblement de Bernie Sanders à Cedar Rapids, Iowa ce soir (1er février). Ils ont joué «2021», «Cape Cod Kwassa Kwassa», «Holiday», «This Life» et une reprise de «The Boys are Back in Town» de Thin Lizzy. Découvrez la vidéo de la performance ci-dessous.

L’apparition de samedi soir avec Sanders n’était pas la première pour le groupe, qui l’a rejoint à plusieurs reprises lors de sa candidature à la présidentielle de 2016.

Vendredi soir, Justin Vernon de Bon Iver a joué un set acoustique lors du rassemblement du sénateur à Clive, Iowa, pour obtenir un soutien supplémentaire pour Sanders avant le caucus de lundi. Killer Mike and the Strokes ont également récemment déployé des efforts accrus derrière Sanders, ce dernier participant à un rassemblement pour Sanders dans le New Hampshire le 10 février.

Lisez le Moodboard de Pitchfork, «Ezra Koenig on 10 Things That Inspired Father of the Bride» de Vampire Weekend.

Week-end de vampire:

«Les garçons sont de retour en ville» (Thin Lizzy)

«2021»

«Cape Cod Kwassa Kwassa»

“Vacances”

“Cette vie”

.