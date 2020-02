Vampire Weekend présente la chanson “Lord Ullin’s Daughter” avec Jude Law

Cela fait presque un an depuis la première de Vampire Weekend – et il nous a divertis – son quatrième père du comité d’étude Bride, avec lequel ils ont rompu le silence après plus de six ans sans sortir de nouvelle musique. Pour cet album, Ezra Koenig, Chris Baio et Chris Tomson ont prévu l’une des œuvres les plus ambitieuses de toute leur carrière, en nous présentant un album avec 18 chansons, devenant la plus longue de leur discographie et bien sûr il y avait beaucoup de rolas hors du album final

Lors de l’annonce du père de la mariée, Ezra a révélé qu’à un moment donné, il envisageait de sortir deux albums de 23 chansons, bien que, malheureusement, ils n’aient pu l’obtenir de cette Le groupe a donc dans les archives beaucoup de musiques inédites qui pourraient un jour voir le jour, mais alors que toutes ces chansons sortent et pour calmer un peu nos envies Vampire Weekend a montré au monde trois thèmes de la session d’enregistrement et qui sont apparus dans la version japonaise de l’album.

Le premier est une chanson intitulée «Houston Dubai» qu’en près de deux minutes et demie, nous pouvons entendre une combinaison parfaite entre la première étape du groupe avec son disque homonyme et cette nouvelle facette. Avec une ambiance joyeuse et une guitare acoustique, Vampire Weekend nous montre que vous pouvez toujours être excité et nous surprendre avec tout ce que vous faites.

Le sujet suivant est une couverture, comme tous ceux qui aiment faire Ezra et compagnie. Pour être exact, Vampire Weekend fait sa propre version de “I Don’t Think Much About Her No More”, une ballade country très célèbre du musicien américain Mickey Newbury, où le groupe néglige le rythme caractéristique de ce genre pour l’emmener à beaucoup plus de gens personnels et lancinants, très similaires à ce que Bob Dylan a fait dans ses premières années.

Mais peut-être que la chanson qui a attiré le plus l’attention était “Lord Ullin’s Daughter”, une chanson très rare dans laquelle Vampire Weekend collabore avec l’acteur anglais, Jude Law – Oui, la même chose pour des films comme The Aviator, Sherlock Holmes, The Grand Budapest Hotel et bien d’autres. Et non, avant de s’évanouir, Law ne chante pas ici avec le groupe, mais bien au contraire, car on l’entend déclarer un vieux poème écossais de près de 200 ans du même nom, alors que le groupe le musicalise à sa manière.