Van Gelder Studio et le son Blue Note

Les fondateurs de Blue Note, Alfred Lion et Francis Wolff, ont signé certains des esprits musicaux les plus brillants du jazz moderne. De Thelonious Monk et Miles Davis à John Coltrane et Ornette Coleman, ils ont enregistré les meilleurs et les plus grands noms de la musique. Mais sans doute la personne la plus importante qu’ils ont pu travailler pour la société n’était pas du tout un musicien. Il était, quand ils l’ont rencontré pour la première fois, un ingénieur du son autodidacte à temps partiel appelé Rudy Van Gelder, qui a été attiré par l’électronique via son enthousiasme d’enfance pour la radio amateur “amateur”. Un optométriste professionnel de jour, la nuit, Van Gelder, également fan de jazz, a enregistré des musiciens dans un studio qu’il avait installé dans le salon de la maison de ses parents dans le New Jersey. C’est dans cette maison, située au 25 Prospect Avenue, Hackensack, que ce que nous connaissons maintenant comme le son Blue Note est né.

Blue Note fonctionnait depuis 13 ans quand Alfred Lion a rencontré Van Gelder en 1952. Lion avait été impressionné par la qualité audio d’une session du saxophoniste / compositeur Gil Mellé, enregistrée par l’ingénieur dans son studio Hackensack. Lion voulait reproduire le son de l’album dans la maison d’enregistrement habituelle du label, les studios WOR à New York, mais son ingénieur résident lui a dit que ce n’était pas possible et qu’il devrait contacter la personne qui a fait l’enregistrement de Mellé. Et c’est ainsi que Blue Note a trouvé l’homme qui leur donnerait leur son classique.

Blue Note a commencé à enregistrer exclusivement à Hackensack à partir de 1953, et la qualité sonore irréprochable de leurs sessions conçues par Van Gelder – définie par la clarté, la profondeur, la chaleur et les détails sonores – n’a pas échappé à l’attention d’autres labels de jazz. En fait, le rival du jazz indépendant Prestige, dirigé par Bob Weinstock, a également commencé à embaucher le studio et les services de Van Gelder dans le but d’imiter le son Blue Note. Mais cela n’a pas dérangé Blue Note – plutôt, l’amélioration de la qualité audio a profité au jazz dans son ensemble, et les albums du label semblaient toujours uniques. C’était le résultat d’Alfred Lion étant particulier sur ce qu’il aimait. Évidemment, en tant que producteur, il était plus spécifique que Weinstock – il aimait la musique à swinguer, d’une part – et, par conséquent, était plus organisé. Lion avait clairement des objectifs en tête et a payé les musiciens de Blue Note pour plusieurs jours de répétition avant les sessions. En revanche, Weinstock et Prestige viennent d’amener les musiciens en froid au studio pour jammer sans trop de préparation préalable. Il y avait un gouffre de qualité qui donnait un avantage à Blue Note.

Un sentiment de sophistication

Les techniques d’enregistrement dans les années 50 étaient très différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. C’était une époque avant même les bobines multipistes, lorsque la reproduction du son mono régnait et que l’équipement était assez primitif. Malgré tout, Rudy Van Gelder a apporté un sentiment de sophistication au son Blue Note. À partir de 1957, il a commencé à enregistrer des musiciens directement sur une bande à deux pistes tandis que Blue Note a commencé à publier des LP stéréo aux côtés de mono, avant que l’ancien format ne prenne le relais dans les années 60. Mais bien que l’enregistrement d’un quatuor sur deux pistes puisse sembler une tâche assez facile et directe par rapport au multi-tracking et à l’overdubbing en couches qui a eu lieu dans les années 70, il était crucial de trouver le bon équilibre entre les instruments et ne pouvait pas être modifié une fois le l’enregistrement avait eu lieu (aucun mixage ne pouvait être effectué après coup). Le cadeau de Rudy Van Gelder était d’ajuster l’équilibre sonore pendant que les musiciens parcouraient une chanson avant de faire une prise, de sorte qu’au moment où le voyant rouge s’allumait, toutes les parties musicales s’emboîtaient parfaitement et personne n’était plus fort que quiconque . Trouver le bon équilibre sonore était un art, et Van Gelder était un maître dans ce domaine.

À la fin des années 50, Rudy Van Gelder était devenu si occupé (avec des dates pour Blue Note, Prestige, Savoy, Riverside et Pacific Jazz) qu’il devenait plus difficile pour lui de jongler avec son travail d’optométriste avec des sessions d’enregistrement, alors il a commencé à assigner différents labels différents jours de la semaine dans son studio Hackensack (les vendredis étaient affectés à Blue Note). Parmi les nombreux albums de Blue Note enregistrés à Hackensack figurent des classiques comme Horace Silver Et The Jazz Messengers, Hank Mobley Quintet, Présentation de Johnny Griffin, Sonny Clark’s Crèche de Sonny, John Coltrane Train bleu, Art Blakey et les Jazz Messengers » Gémir », Lou Takes Off de Lou Donaldson et Cannonball Adderley Quelque chose d’autre.

«Les bonnes choses arrivent après la tombée de la nuit»

Selon Rudy Van Gelder, Alfred Lion «croyait que les bonnes choses arrivent après la tombée de la nuit, musicalement», une allusion à l’alchimie que les musiciens de jazz pourraient créer devant un public en direct. Mais capturer cela avec précision s’était avéré presque impossible – en particulier en raison des problèmes acoustiques qui pouvaient survenir – jusqu’à ce que Van Gelder trouve un moyen de bien le faire. Évidemment, cependant, c’était quelque chose d’une corvée pour l’ingénieur car cela impliquait trois jours de préparation et nécessitait qu’il transporte tout son équipement de studio vital en voiture jusqu’à la salle de concert. Bien qu’il ait été difficile de capturer des musiciens sur scène devant un public, des enregistrements révolutionnaires de Blue Note tels que A Night At Birdland d’Art Blakey et A Night At The Village Vanguard de Sonny Rollins ont montré comment Van Gelder a aidé à faire de l’album live un document musical valable et viable dans le monde du jazz tout en étendant le son Blue Note au-delà des limites de son studio.

Avec son travail d’enregistrement en plein essor, il n’a pas fallu longtemps avant que Rudy Van Gelder abandonne complètement la pratique de l’optométriste. En 1959, inspiré par l’architecture de Frank Lloyd Wright et après avoir visité l’église arménienne convertie que Columbia a utilisée pour leur studio de la 30e rue à New York, il a choisi de construire un nouveau centre d’enregistrement à quelques kilomètres de sa base Hackensack, à 455 Sylvan Avenue à Englewood Cliffs, New Jersey. Van Gelder a demandé à l’un des protégés de Lloyd Wright, David Henken, de construire une salle principale distincte semblable à une chapelle pour l’enregistrement. Construit à partir de bois et de maçonnerie et doté d’un plafond à dôme élevé comme pièce de résistance, Van Gelder Studio (comme on l’appelait) était à la fois classique et futuriste: une installation de pointe qui a inauguré une nouvelle ère pour le Son Blue Note.

Le haut plafond du studio a donné une réverbération naturelle somptueuse aux enregistrements de Van Gelder (bien qu’apparemment, Alfred Lion ait préféré un son plus sec) et, de 1959 jusqu’aux années 70 (date à laquelle Lion et Wolff avaient quitté le label), Blue Note a continué à enregistrer à Englewood Cliffs. Il en est de même pour d’autres labels – à savoir Impulse! (Van Gelder a conçu le chef-d’œuvre de Coltrane pour le label, A Love Supreme, là-bas), Verve et, dans les années 70, CTI.

«J’ai essayé de les faire entendre d’une manière qu’ils voulaient faire entendre»

L’une des raisons pour lesquelles le son Blue Note était si distinctif était grâce à la minutie de Rudy Van Gelder en studio. C’était un génie semblable à un boffin qui a apporté un état d’esprit scientifique et une attention médico-légale aux détails de l’art de l’enregistrement audio. Il était également extrêmement protecteur de ses techniques et était connu pour utiliser du ruban adhésif pour cacher les noms des fabricants sur son équipement. Les musiciens qui l’ont interrogé sur ses méthodes ont rapidement manqué et toucher son équipement n’était pas autorisé. Seul Van Gelder lui-même a été autorisé à déplacer des microphones, ce qu’il a fait avec une paire de gants de jardin. Certains musiciens l’ont décrit comme excentrique – mais aussi idiosyncrasique que soient son comportement et certaines de ses méthodes, Van Gelder a certainement obtenu des résultats et marqué indélébilement le jazz et l’histoire de Blue Note.

La raison d’être de Rudy Van Gelder derrière sa quête de la perfection sonore était simple: «J’ai essayé de faire entendre ces personnes individuelles d’une manière qu’elles voulaient être entendues», a-t-il déclaré au producteur et historien de Blue Note Michael Cuscuna en 2004 pour un court métrage sorti sur la partie DVD d’une rétrospective Blue Note intitulée Perfect Takes. Tout comme le designer Reid Miles avait été Oeuvre de Blue Note, Van Gelder faisait partie intégrante de l’équipe créative de Blue Note. Il a donné vie à la vision sonore d’Alfred Lion et a pu présenter les musiciens du label sous le meilleur jour possible.

Plus tard, entre les années 1999 et 2008, l’ingénieur vétéran a utilisé son expertise pour superviser la remasterisation d’un grand nombre d’albums classiques de Blue Note qu’il avait initialement enregistrés. Ils sont sortis sur CD dans une série appelée RVG Editions, qui a aidé Blue Note à trouver un nouveau public plus jeune, mais a également réaffirmé à quel point Van Gelder était indispensable au son Blue Note.

Il n’est pas exagéré de dire que, sans le génie de Van Gelder pour capturer le son et sa précision dans l’enregistrement d’instruments de musique, il est douteux que Blue Note tel que nous le connaissons existe. Rudy Van Gelder a contribué non seulement à donner au label une identité sonore unique, mais aussi, peut-être plus important encore, à changer la façon dont le jazz était enregistré. Il était un véritable pionnier dont l’héritage musical est intimement lié à l’histoire de Blue Note.

