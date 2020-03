Vandenberg annonce son album ‘2020’ et dévoile sa nouvelle programmation

VANDENBERG revient avec une nouvelle programmation et un album studio intitulé “2020”, qui sortira le 29 mai via Records de mascotte / Groupe d’étiquettes de mascotte. Dirigé par un maître guitariste Adrian Vandenberg, le quatuor hollandais a sorti trois albums de qualité du début au milieu des années 80, à savoir le premier éponyme de 1982 (donnant naissance au single à succès américain). “Cœur brulant”), “Cap sur une tempête” (1983) et “Alibi” (1985). Ils ont obtenu un succès commercial et ont été acclamés. Le groupe a fait des tournées aux États-Unis, au Japon et en Europe en jouant avec des gens comme OZZY OSBOURNE, BAISER, SE RUER, SCORPIONS, MICHAEL SCHENKER et plus.

Par la suite, le guitariste a eu une carrière impressionnante. Il était membre de SERPENT BLANC pendant 13 ans à l’apogée de leur renommée, contribuant au solo de leur hit n ° 1 “C’est reparti”. Il a passé de nombreuses années en duel avec Steve Vai à la guitare et est revenu pour de nombreuses retrouvailles. Il faisait partie du supergroupe MANIC EDEN, et a récemment publié un certain nombre d’albums avec LES LUNE DE VANDENBERG.

Le guitariste a réussi un coup de maître en faisant venir des Chiliens Ronnie Romero au chant, un chanteur qui s’est forgé une formidable réputation ces dernières années avec Ritchie Blackmorec’est ARC EN CIEL.

“J’avais besoin d’un chanteur incroyable pour pouvoir utiliser le VANDENBERG le nom a du sens et Ronnie plus que cela ne convient “, Adrian m’a dit. “Nous avons discuté Facebooket je lui ai demandé s’il serait intéressé à faire partie du groupe. Il s’avère qu’il est un grand fan, comme je suis de lui, alors nous nous sommes rencontrés à Madrid, où il vit, pour voir si nous pouvions nous entendre et nous avons vraiment établi des liens.

“Dès que j’ai su Ronnie était à bord, j’ai écrit les chansons pour convenir Ronnie», a-t-il poursuivi.« Nous nous sommes ensuite retrouvés à Madrid pour faire des démonstrations de chansons à l’aide de mon iPad, ce qui est ma façon de faire. »

Romero lui-même rappelle l’importance de Adrian Vandenberg sur sa carrière: “La raison pour laquelle j’ai commencé à chanter quand j’étais adolescent était quand j’ai entendu l’album acoustique live «Starkers à Tokyo» par David Coverdale et Adrian Vandenberg. Donc, vous pouvez imaginer que je suis très excité et honoré d’être le chanteur du groupe VANDENBERG. “

La section rythmique de la nouvelle gamme comprend le bassiste Randy Van Der Elsen (des héros NWOBHM RÉSERVOIR) et batteur Koen Herfst (BOBBY KIMBALL, EPICA et DORO). Vandenberg dit: “Koen a été élu meilleur batteur de hard rock hollandais depuis plusieurs années. Il a le genre de feu dans son ventre qui ferait des grands comme John Bonham et Ian Paice sourire. Excité a été fortement recommandé pour moi et a beaucoup d’expérience. Comme Koen, il est un brillant musicien. “Il y a aussi deux invités célèbres sur l’album, à savoir le bassiste Rudy Sarzo (SERPENT BLANC, OZZY OSBOURNE, RIOT CALME, DIO) et batteur Brian Tichy (SERPENT BLANC, OZZY OSBOURNE, ÉTRANGER, BILLY IDOL).

“2020” a été produit par Bob Marlette (SABBAT NOIR, ALICE COOPER, MARILYN MANSON, ROB ZOMBIE). Vandenberg explique le choix: “Je suis allé à Los Angeles pour rencontrer quelques producteurs potentiels. Bob était l’un de ceux-ci, et son approche mélodique mais hard-rocking correspondait bien à ce que je recherchais et nous avions une excellente connexion tout de suite. Nous avons passé trois semaines à travailler Bob‘s propre studio à L.A., puis j’ai passé un peu plus de temps à finir les choses dans mon home studio. “

La liste complète des pistes comprend “Ombres de la nuit”, “Train de marchandise”, “L’enfer et les hautes eaux”, “Qu’il pleuve”, “Roulez comme le vent”, “Crier”, “Shitstorm”, “Éclaire le ciel”, “Coeur brûlant – 2020” et “Skyfall”. L’album sera disponible sous forme de coffret CD limité, sur LP et via le numérique aux côtés de tous les services de streaming.

Alors que neuf des chansons ici ont été fraîchement écrites par Vandenberg lui-même, il y a une piste qui sera familière à tous les fans. Ceci est un nouveau rendu de “Cœur brulant”, peut-être l’hymne le plus célèbre du groupe. Quoi VANDENBERG tout au long de l’album est la mélodie, le dynamisme, la puissance et la classe. “Attachez vos ceintures, juste au moment où vous pensiez que tout était en sécurité, VANDENBERG sont de retour! “, explique le guitariste.” J’ai hâte d’emmener notre groupe sur scène partout! ” Romero avec enthousiasme.

“Je crois que l’ambiance que nous avons avec cette gamme de turbocompresseurs est merveilleuse”, conclut-il Vandenberg. “Nous ne sommes pas du tout un acte de nostalgie, essayant de recréer ce qui s’est passé toutes ces années. C’est un tout nouveau groupe dynamique avec un nom qui a un héritage et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont il s’est avéré”

“2020” liste des pistes:

01. Ombres de la nuit



02. Train de marchandise



03. Enfer et marée haute



04. Qu’il pleuve



05. Roulez comme le vent



06. Crier



07. Shitstorm



08. Éclaire le ciel



09. Coeur brûlant – 2020



dix. Skyfall