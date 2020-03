Vanessa Hudgens sous le feu des commentaires sur le coronavirus

Vanessa Hudgens est critiquée pour ses commentaires sur la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Dans un article Instagram maintenant supprimé, l’homme de 31 ans a déclaré que le calendrier de juillet pour la mort du coronavirus (que certains professionnels de la santé ont suggéré) “sonne comme un tas de taureaux – t, je suis désolé.”

La star de High School Musical a ensuite déclaré: “Même si tout le monde comprend, comme, oui, les gens vont mourir, ce qui est terrible, mais comme … inévitable?”

Enfin, le message vidéo s’est terminé par un peu de prévoyance qui se révélerait étrangement exacte, comme l’a dit Hudgens, “Peut-être que je ne devrais pas faire ça maintenant.”

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement repoussé et critiqué les commentaires de Hudgens, et elle a rapidement présenté des excuses. Dans la réponse textuelle à la controverse, Hudgens a écrit: “Je réalise que mes mots étaient insensibles et pas du tout appropriés … J’envoie des vœux de sécurité à tout le monde.”

En dépit d’un ton de regret frappant, Hudgens n’a pratiquement pas été décroché par ceux sur les réseaux sociaux; un éventail d’utilisateurs, apparemment des deux côtés du spectre politique et de nombreux horizons, ont rapidement condamné ses paroles.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “En tant que personne qui a soutenu une partie de votre travail, c’est [the coronavirus video is] profondément décevant. ” Une autre personne a souligné que les excuses étaient insuffisantes: «Je n’irai plus jamais voir quoi que ce soit que vous refassiez.»

Mais Vanessa Hudgens n’est pas restée sans supporteurs. Chrissy Teigen l’a défendue sur les réseaux sociaux en écrivant: «Parfois, les gens, en particulier les personnes célèbres, vont dire vraiment stupide. & tu l’es aussi. et eux, et vous, en tireront des leçons et j’espère que leur histoire dit qu’ils sont bons. c’est bon. et en même temps, wow, ils ont vraiment eu un moment stupide. mais vous n’avez pas gâché leur vie. “

On pouvait s’y attendre, le message initial de Teigen a été suivi de multiples extensions et conversations avec les utilisateurs concernés. Au moment de la rédaction de cette pièce, Hudgens n’avait pas répondu publiquement au soutien de Teigen.

Vanessa Hudgens tourne actuellement une adaptation cinématographique Netflix de Tick, Tick… ​​Boom !, qui est dirigée par le créateur de Hamilton Lin-Manuel Miranda.