Vendredi de la nouvelle musique: 5 nouveaux albums de Destroyer, Kesha et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Destroyer, Frances Quinlan, Kesha, TORRES et Key Glock. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork peut gagner une commission d’affiliation.)

Destroyer: Avons-nous rencontré [Merge/Dead Oceans]

Have We Met est le dernier album du projet d’art pop de Den Bejar Destroyer, et son premier depuis le ken de 2017. Dans le profil de Bejar de Pitchfork, «Dan Bejar du Destroyer Serenades the Apocalypse», écrit Ryan Dombal, «[Have We Met is] la chose la plus étrange qu’il ait jamais faite, un miroir fissuré tenant devant une civilisation qui brûle et se noie vers l’extinction. C’est aussi assez accrocheur. “Consultez la revue de piste de Pitchfork sur” Crimson Tide “.

Frances Quinlan: De même [Saddle Creek]

Il en va de même du premier album solo que Frances Quinlan, le leader de Hop Along, a sorti sous son propre nom. L’auteur-compositeur-interprète de rock indépendant a enregistré de même avec son compagnon de groupe Hop Along Joe Reinhart et peint l’autoportrait qui apparaît sur la couverture.

Kesha: High Road [Kemosabe/RCA]

High Road est le quatrième album de Kesha. Il suit Rainbow 2017. Jusqu’à présent, les singles ont varié de ballades enracinées à des confections pop-rap énergiques, y compris “Raising Hell” avec Big Freedia, “Resentment” avec Sturgill Simpson, Brian Wilson et Wrabel, et l’ouverture de l’album “Tonight”.

TORRES: Langue argentée [Merge]

Silver Tongue est le troisième album de l’auteur-compositeur-interprète TORRES et son premier pour le label indépendant Merge. C’est aussi le premier album de TORRES entièrement autoproduit. Regardez son clip pour «Dressing America».

Glock clé: ruban jaune [Paper Route EMPIRE]

Le rappeur de Memphis et protégé de Young Dolph Key Glock suit le Dum and Dummer de l’année dernière avec Yellow Tape. Découvrez les clips pour «Regardez leur visage», «M. Glock »et« Je suis juste Sayin ».

