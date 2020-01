Vendredi de la nouvelle musique: 5 nouveaux albums de Jeff Parker, Andy Shauf et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Jeff Parker, Andy Shauf, Sarah Mary Chadwick, Hook et Wire. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork peut gagner une commission d’affiliation.)

Jeff Parker: Suite pour Max Brown [International Anthem/Nonesuch]

Suite for Max Brown est un hommage à la mère du guitariste Jeff Parker, dont la photo apparaît sur la couverture. Parker a enregistré l’album avec son ensemble New Breed, qui présente Makaya McCraven à la batterie, la voix de Ruby, la fille de Parker, et d’autres.

Dans sa critique de la meilleure nouvelle musique de l’album, Steven Arroyo écrit: «Suite for Max Brown est un endroit où une boucle de 26 secondes, endettée par Dilla, d’un échantillon d’Otis Redding et 10 minutes d’un quintette de jazz tissant autour de ce qui ressemble à quelqu’un les gobelets en plastique empilables peuvent partager une liste de pistes; chacun est également significatif.

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Acheter chez Rough Trade

Andy Shauf: l’horizon au néon [ANTI-/Arts & Crafts]

L’auteur-compositeur-interprète canadien Andy Shauf suit son album solo The Party avec The Neon Skyline en 2016. Selon Shauf, chaque chanson du nouvel album suit un personnage différent, qui sont tous au même bar la même nuit.

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Acheter chez Rough Trade

Sarah Mary Chadwick: s’il vous plaît papa [Sinderlyn]

Moins d’un an après la sortie de son album The Queen Who Stole the Sky, qu’elle a écrit et enregistré sur un orgue à tuyaux de 150 ans, l’auteure-compositrice-interprète de Melbourne Sarah Mary Chadwick retrouve un groupe complet sur Please Daddy. Dans sa critique de l’album, Colin Joyce écrit que Please Daddy est “un record d’immenses douleurs émotionnelles, plein de sortes de chansons piquantes et amères qu’elle a écrites toute sa carrière.”

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Acheter chez Rough Trade

Crochet: Crashed My Car [self-released]

Le rappeur de Los Angeles Hook a collaboré avec le producteur Nedarb (surtout connu pour son travail avec Lil Peep) sur son nouveau projet Crashed My Car. La sortie en 10 titres présente des spots invités d’Almighty Suspect, Lerado et du comédien / rappeur Zack Fox. Regardez le nouveau clip de Hook pour «Yes Man».

Écoutez sur SoundCloud

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Fil: Mind Hive [pinkflag]

Les vétérans du Postpunk Wire suivent Silver / Lead de 2017 avec le nouvel album Mind Hive. Le disque était dirigé par «Cactused» et «Primed & Ready». Dans une déclaration sur le deuxième single, le groupe Graham Lewis a déclaré: «Les paroles / textes de cette chanson pourraient être lus comme une série de questions, définies en 2017, »Ajoutant:« Qui aurait pu connaître les réponses serait, sans ordre particulier … Liverpool FC, moi, Boris the Spider, 67 ans, lieutenant-colonel. »

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Acheter chez Rough Trade

.