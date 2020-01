Vendredi de la nouvelle musique: 6 nouveaux albums de Mac Miller, 070 Shake, Keeley Forsyth et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Mac Miller, 070 Shake, Keeley Forsyth, … Et vous nous connaîtrez par le sentier des morts, de Montréal, et Aoife Nessa Frances. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork peut gagner une commission d’affiliation.)

Mac Miller: Cercles [Warner]

Circles est le premier album posthume du rappeur de Pittsburgh Mac Miller, décédé en 2018 à l’âge de 26 ans. Le LP de 12 pistes est un album compagnon de la sortie précédente de Miller, Swimming de 2018. Comme Swimming, Circles a été réalisé en collaboration avec Jon Brion. Dans sa critique de l’album de Pitchfork, Sheldon Pearce écrit: «Les cercles fournissent une certaine résolution et aident à terminer les dernières réflexions de Miller.» Lisez la critique de Pitchfork sur «Good News».

070 Shake: MODUS VIVENDI [G.O.O.D. Music/Def Jam]

MODUS VIVENDI est le premier album de G.O.O.D. Musique / Def Jam signataire 070 Shake. Il suit son G.O.O.D. 2018 débuts Glitter EP. Découvrez le nouveau clip de Shake pour «Guilty Conscience» et lisez la nouvelle interview de Pitchfork «070 Shake Moves Beyond the Buzz».

Keeley Forsyth: Débris [The Leaf Label]

L’artiste anglaise Keeley Forsyth est un acteur actif depuis les années 90, mais Debris marque son premier album de musique originale. Le LP de huit pistes de folk sombre a été écrit par Forsyth, produit par Sam Hobbs, et arrangé par Hobbs, Mark Creswell et Matthew Bourne. Regardez les clips de Forsyth pour “Debris” et “Start Again”.

… et vous nous connaîtrez sur les traces de Dead: X: The Godless Void et d’autres histoires [Dine Alone]

Austin, groupe de rock du Texas … Et vous nous connaîtrez par le sentier des morts sont ensemble depuis 25 ans et, pour célébrer cet anniversaire, ils ont sorti leur 10e album studio. X: The Godless Void et Other Stories est composé de 12 titres, dont le single déjà partagé “Don’t Look Down”, qui est arrivé avec un clip réalisé par le groupe Conrad Keely.

de Montréal: UR FUN [Polyvinyl]

UR FUN est le premier album studio de Montréal depuis White Is Relic / Irrealis Mood de 2018. Le groupe a récemment partagé l’album “You’ve Had Me Everywhere”, que Kevin Barnes a qualifié de “l’une des chansons d’amour les plus pures et les moins gardées de [his] œuvre.”

Aoife Nessa Frances: Terre sans jonction [Ba Da Bing]

Land of No Junction est le premier album de l’auteure-compositrice-interprète basée à North Dublin, Aoife Nessa Frances. Frances a coproduit l’album avec son collègue guitariste irlandais Cian Nugent. Avant la sortie du disque, Frances a partagé des vidéos pour “Blow Up” et “Here in the Dark”.

