Vendredi, les musiciens ont gagné 4,3 millions de dollars grâce à Bandcamp

Le 20 mars, Bandcamp a renoncé à ses parts de revenus pendant 24 heures dans le but d’aider les artistes dont les moyens de subsistance ont été affectés par le coronavirus. Vendredi, plusieurs sociétés ont emboîté le pas, dirigeant tous les revenus directement aux artistes. Cela a fini par être la plus grande journée de vente de l’histoire de Bandcamp – 4,3 millions de dollars ont été dépensés en musique ce jour-là, a annoncé la société. L’argent provenait de l’achat d’environ 800 000 articles. “C’est plus de 15 fois notre vendredi normal, et au plus fort, les fans achetaient 11 articles par seconde”, a écrit Bandcamp.

Pitchfork a également contacté des labels qui ont participé à l’événement de 24 heures, en faisant don de leur record de ventes aux artistes. Ghostly International a rapporté que les précommandes du nouvel album de Kaitlyn Aurelia Smith, The Mosaic of Transformation, avaient particulièrement bien fonctionné, tout comme les récents albums de Galcher Lustwerk, Jacaszek, Teleton Tel Aviv, Mary Lattimore, Shigeto, Matthew Dear et HTRK.

Secretly Group a vu plusieurs sorties récentes bien performer vendredi. Les albums les plus vendus comprenaient Every Bad de Porridge Radio, Snapshot of a Beginner de Nap Eyes, græ de Moses Sumney, EP de Khruangbin et Leon Bridges Texas Sun, et le premier étranger de Phoebe Bridgers Stranger in the Alps.

Smithsonian Folkways a déclaré que le single “It’s Cool” et l’album What Will We Do de Lula Wiles se sont particulièrement bien comportés. Anna et Elizabeth ont également vu une augmentation du nombre.

