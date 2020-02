“Venez avec nous”: “Des idées galopantes” pour les Chemical Brothers

Quand les frères chimiques a déclaré Come With Us, leurs fans étaient trop heureux d’obliger. En 2002, les rythmes rock de Tom Rowlands et Ed Simons les avaient depuis longtemps reconnus comme l’un des groupes de danse les plus innovants et les plus à la pointe du monde. Après la sortie de ce quatrième album le 29 janvier 2002, il est passé directement au n ° 1 du classement britannique du 9 février.

La carte de score globale du duo est impressionnante. Come With Us était le troisième des cinq albums britanniques n ° 1 réalisés par les Chemical Brothers en seulement dix ans, de 1997 à 2007, et six au total, dont Born In The Echoes en 2015. Alors que Surrender de 1999 avait contenu quatre voix d’invité, par Noel Gallagher, Bernard Sumner, Hope Sandoval et Jonathan Donahue, Come With Us ne contenait que deux invités bien connus, Richard Ashcroft (sur ‘The Test’) et le retour de Beth Orton (sur ‘ L’État dans lequel nous sommes ‘). Il contenait également deux nouveaux tubes parmi les dix premiers dans «It Began In Afrika» et «Star Guitar».

Come With Us, le résultat de 18 mois d’expériences en studio par Rowlands et Simons, a remplacé Just Enough Education To Perform au numéro 1 au Royaume-Uni. Il est également allé au sommet des palmarès australiens et était le troisième album du groupe dans le top 40 aux États-Unis où, comme Surrender, il a culminé au n ° 32. Come With Us est également le disque avec «Galaxie Bounce», pas un seul mais bien connu des fans via la bande originale de Tomb Raider de l’été précédent.

David Stubbs a écrit dans sa critique de l’album pour Uncut: «’Star Guitar’ est tout éclat et trous de ver et fréquences en détresse, des idées galopant, entrant en collision et se déployant avec une logique onirique – l’avantage, peut-être, des Bros qui prennent leurs pieds sur la basse accélérateur. ‘Hoops’ se fond de la musique de robo-surf à la guitare acoustique à travers un dédale de séquenceurs. Beth Orton, quant à elle, est invitée dans «The State We’re In», sa voix séchée au soleil ornée d’embellissements et d’illustrations électroniques abstraits. »

