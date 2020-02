«Venez ensemble»: Ike et Tina Turner font un voyage à «Abbey Road»

Dans les premières semaines des années 70, Ike et Tina Turner marquaient une décennie de leur partenariat live et d’enregistrement. Nous savons trop bien que la relation était moins harmonieuse qu’elle n’apparaissait en apparence, mais nous ne devons pas oublier que l’alliance a produit un nombre record d’enregistrements d’une grande émotion. Celui qui a atteint le palmarès Billboard R&B le 7 février 1970 les a fait voyager à Abbey Road.

Le duo, qui s’est marié en 1958, a fait le compte à rebours de l’âme sur une base assez régulière tout au long des années 60, bien qu’avec une loi de rendements décroissants. Leurs cinq premières entrées dans le palmarès étaient toutes les dix premiers hits, de “ A Fool In Love ” des années 1960 à “ Tra La La La La ” de 1962. Leur dernier single de la décennie, ‘Bold Soul Sister’, a été leur meilleur interprète, au n ° 22 soul et n ° 59 pop.

Puis vint leur décision de faire bouger les choses un peu. Ike & Tina est depuis longtemps associée au marché du rock, notamment en tant que les pierres qui roulent, les ayant soutenus lors d’une tournée au Royaume-Uni en 1966 et, plus récemment, sur un itinéraire nord-américain qui a commencé en novembre 1969. Mais le premier single de leur nouvel album serait un Beatles couverture.

Le single, sur Minit, était une version de Lennon & McCartney«S ‘Venir ensemble,’ qui avait environ 17 mois comme piste sur Abbey Road et est devenu un single des Beatles peu de temps après. La version Ike & Tina Turner a commencé sur le palmarès Best Selling Soul Singles de Billboard au n ° 49, pour atteindre le n ° 21 (leur meilleur résultat, bien que marginalement, depuis «Tra La La La La» neuf ans plus tôt. 57 sur le Hot 100.

Lorsque l’album a suivi, il s’appelait également Come Together et comprenait une combinaison d’originaux d’Ike Turner et de quelques reprises plus connues. “Je veux vous emmener plus haut” de Sly & the Family Stone était accompagné d’une version de “Honky Tonk Women”, qui était également la face B du single et n’avait été publiée qu’en juillet dernier par leurs amis les Stones.

