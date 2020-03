Venom Inc. commence à enregistrer un nouvel album

VENOM INC., le groupe avec original VENIN guitariste Jeff “Mantas” Dunn (guitare) et ex-VENIN bassiste / chanteur Tony “Demolition Man” Dolan, est entré en studio pour enregistrer son nouvel album. Le suivi des 2017 “Avé” sera à nouveau publié le Dossiers d’explosion nucléaire. L’enregistrement se fait entre l’Angleterre, le Portugal et l’Amérique et il aura Dunn à la barre en tant que producteur une fois de plus.

Le nouvel album marque le deuxième enregistrement sous le nom VENOM INC., tandis que Dunn et Dolan ont une longue histoire en tant qu’artistes d’enregistrement ensemble dans VENIN, M: PIRE OF EVIL et Mantas projets solo. Il marque également VENOM INC. enregistrement des débuts du batteur Jeramie Kling (également de MASSACRE), qui a rejoint le groupe en 2018.

Dolan déclare: “Je suis fermement convaincu que vous essayez de vous améliorer dans la vie, non par rapport à quelqu’un d’autre mais à vous-même. Faire un nouvel album, fièrement sous un label comme Explosion nucléaire, me donne à nouveau cette opportunité. Si ‘Avé’ était un super album, alors ce nouvel album doit être encore plus grand… si les performances sur ‘Avé’ étaient les meilleures que nous puissions être alors, il s’ensuivra que nous nous dépasserons et serons meilleurs que nous ne l’étions… Nous peu importe à quel point quelqu’un d’autre est bon ou mauvais… nous sommes ici pour nous mettre au défi. Avec nous trois en totale synchronisation et tirant sur chaque cylindre que nous avons chacun, attendez-vous à quelque chose, intense, puissant, sombre, crachant, viscéral, de mauvais augure, et sans retenue … lourd comme un putain de monde fait de plomb! Sentez le feu, entendez-nous rugir… car nous sommes VENOM INC.! “

Dunn ajoute: “J’ai toujours soutenu que je suis un homme de peu de mots, je laisse la musique parler et cet enculé parle beaucoup et n’a pas cessé de respirer. Furieux, agressif, implacable, vicieux, abattu par l’expérience et la haine et avec le personnel pour le livrer, cela ne fait aucune excuse pour ce que c’est… putain de heavy metal! “

Kling dit: “Pour le nouveau VENOM INC. album, j’ai essayé une nouvelle technique. J’ai commencé par démonter complètement mes tambours et remplacer le kit de batterie habituel par des fusées achetées en enfer … et le reste du kit, demandez-vous?!? Eh bien, cela a été remplacé par des lance-flammes, de la poudre à canon et un canon de char !!! Et je conduis tout ça comme une putain de machine à chaleur directement sur vous! Rien n’est sûr et rien ne survivra !! “

De retour en 2018, VENOM INC. recruté Kling à remplacer pour batteur Anthony “Abaddon” Bray en tournée européenne en Abaddon est resté à la maison pour passer du temps avec sa fille nouveau-née. VENOM INC. a depuis réalisé plusieurs tournées avec Kling sans faire d’annonce officielle sur Braireretour possible dans le groupe.

Dunn, Braire et Dolan a sorti trois albums comme VENIN entre 1989 et 1992 – “Prime Evil” (1989), “Temples de glace” (1991) et “Les terrains vagues” (1992).

VENOM INC. ne doit pas être confondu avec le Lanterne Conrad “Cronos”version frontale de VENIN, qui continue de tourner et de faire des albums sous la VENIN sobriquet. Joindre Cronos dans ce groupe sont Rage (alias. Stuart Dixon) à la guitare et Danté (alias. Danny Needham) sur des tambours.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).