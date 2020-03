Ventilateur stéréo Soda? Gagnez des billets pour vous lancer au spectacle «Total Thanks» au Foro Sol!

Quand on parle de groupes qui ont défini et marqué l’histoire de la musique en Amérique latineNous devons nécessairement mentionner Stereo Soda. Le groupe argentin qui pendant des années était commandé par le défunt Gustavo Cerati, a été l’un des pionniers de la diffusion du rock espagnol dans les Amériques dans les années 80 et 90, ce qui a bien sûr progressivement aidé les autres groupes qui ont émergé en même temps.

Bien que la mort du grand Cerati ait emporté les espoirs de tous ceux qui aspiraient à voir le trio intégré par Gustavo Cerati, Charly Alberti et Zeta Bosio sur scène, fin 2019, les membres survivants du groupe ont annoncé une série de concerts en Amérique latine pour honorer l’héritage créé par Soda Stereo, un événement auquel Mexico participera heureusement.

Cette tournée-hommage porte le nom de «Total Thanks- Soda Stereo » et en plus de la participation de Charly et Zeta, le spectacle aura également la participation de plus d’artistes tels que Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Julieta Venegas, Chris Martin (Coldplay), León Larregui (Zoé), Rubén Albarrán (Café Tacvba), Juanes, Mon Laferte, parmi tant d’autres, qui fera une tournée des plus grands succès du groupe argentin.

Ce spectacle sera un spectacle incontournable plein d’artistes musicaux de haut niveau et c’est pourquoi nous voulons que beaucoup d’entre vous ne manquent pas l’occasion de voir l’hommage à Soda Stereo en direct et en direct. Et comment allons-nous faire ça? Notre newsletter pour ce concert qui aura lieu à Mexico!

Voilà comment les choses vont se passer.

Nous avons quelques billets à sortir pour une Total Thanks-Soda Stereo ‘et tout ce que vous avez à faire est d’exécuter correctement les dynamiques suivantes qui ne peuvent pas être plus faciles:

1.- Suivez à Sopitas et SopitasFM dans tous vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)

2.- Partagez cette note sur votre compte Twitter et Liste 5 chansons de Soda Stereo que vous mourrez d’entendre le 12 mars prochain. Mentions @Sopitas @SopitasFM et ajoutez le hashtag #ThanksTotalsXSopitas

3.- Dans un autre tweet, il mentionne la participation musicale que vous attendez le plus dans l’hommage de Soda Stereo (des artistes mentionnés ci-dessus) et mentionne @Sopitas, @SopitasFM en plus du #ThanksTotalsXSopitas

4.- Répondez maintenant aux questions suivantes:

Quelle chanson Soda Stereo a joué Coldplay lors de sa visite en Argentine en 2017? (Ici vous pouvez trouver la réponse)

Gustavo Cerati a composé un thème inédit pour une de ses copines et que nous avons rencontré à BiosCerati, par Nat Geo. Quel est le nom de la fille à qui il a été écrit? (Ici vous pouvez trouver la réponse)

Quelle chanson de Soda Stereo a joué Mon Laferte lors du premier concert de la tournée? Merci Totals – Soda Stereo? (Ici vous pouvez trouver la réponse)

5.- Entrez votre réponse dans cette ligue, en plus des données qui vous sont demandées, et le tour est joué. Les premiers à envoyer leurs réponses correctement auront un double passage pour vivre l’hommage «Merci Totals – Soda Stereo».

IMPORTANT:

– Ils doivent suivre Sopitas et SopitasFM dans tous leurs réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) Sinon ils seront automatiquement disqualifiés.

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, alors soyez-en conscients.

– Cette dynamique commence le 10 mars à 16h30 et se termine le même jour à 22 h Les formats envoyés avant ou après les dates mentionnées ne seront pas pris en compte.

– Les gagnants seront prévenus le matin du 11 mars (alors soyez très attentifs à leurs mails et à cette petite note)

– Il est important que votre compte Twitter ne soit pas protégé (pas privé, alors), car nous devons vérifier qu’il a correctement suivi toutes les étapes.

– Ce concours s’adresse aux adultes et n’inclut pas les frais de transport. Considérez cela si vous participez à un autre état de la république.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

Bonne chance!