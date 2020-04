Vérifiez les couvertures de Roger Waters à John Prine et Chris Martin à Bob Dylan

Quand il n’y a pas d’inspiration pour écrire ou créer une nouvelle chanson, faire une reprise des grands est toujours une excellente option. Des milliers d’artistes à travers le monde ont été occupés à écrire, produire ou sortir leurs nouveaux morceaux pour occuper leurs fans, mais maintenant Roger Waters et Chris Martin ont emprunté la voie des reprises.

Chacun de son côté, les deux ont surpris le monde avec deux très bonnes performances. Roger a jeté une couverture du personnage folk et country récemment décédé John Prine. Chris Martin a frappé l’un des grands favoris de Bob Dylan.

John Prine est décédé le 7 avril à 73 ans des complications du coronavirus. Depuis sa mort, des dizaines d’hommages à distance sont venus du monde entier de la musique. Quelques jours après la nouvelle, la légende de Pink Floyd, Roger Waters, a partagé une couverture de “Paradise” du premier album éponyme de Prine. “Tu me manques, frère”, a déclaré Waters dans la description de la vidéo. Roger rejoint les innombrables artistes qui rendent hommage à Prine depuis le jour de sa mort. Parmi eux, Bon Iver, Bruce Springsteen, Margo Price et plus encore.

D’autre part, Chris Martin nous a envoyé jusqu’en 1975 avec la couverture qu’il a faite à “Shelter From the Storm” de Bob Dylan. Il a laissé tomber cette couverture lors de l’émission Saturday Night Live At Home, devenant l’artiste musical surprise de la nuit (Tom Hanks est également sorti de la même manière de manière inattendue). Jouant depuis son home studio, qu’il a décoré pour ressembler à l’ensemble SNL, Chris Martin a eu une performance de guitare acoustique, tout comme le style de Waters et très Bob Bob. Nous vous laissons la vidéo pour profiter et améliorer considérablement votre journée: