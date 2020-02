Verotika Glenn Danzig – Blabbermouth.net

Glenn Danzigles débuts tant attendus du film de réalisateur, “Verotika”, est enfin libéré via Video On Demand et un prochain ensemble de trois disques composé du film sur Blu-ray et DVD, et de la bande originale du film sur CD. L’anthologie d’horreur est une collection de trois histoires adaptées de sa série de bandes dessinées auto-éditées du même titre, liées par des segments interstitiels mettant en vedette un narrateur renarde nommé Morella, jouée par une actrice de cinéma pour adultes Kayden Kross. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu l’occasion d’assister aux quelques projections publiques qui ont eu lieu l’été dernier, voici tout ce que vous devez savoir sur le film.

Oui, “Verotika” est aussi mauvais, inepte et fou que le premier mot de l’année dernière Cinepocalypse festival promis. Il existe de nombreuses scènes et passages de dialogue où vous pouvez dire que Dantzig est très sérieux avec ses motivations, mais le résultat pour la plupart des téléspectateurs sera probablement un rire éclatant à commencer par les premiers moments de “L araignée albinos de Dajette” et ne jamais abandonner jusqu’à la fin du film. Les mauvais cinéphiles qui détiennent des films tels que “La chambre” et “Birdemic” car l’étalon-or pour les films qui sont si mauvais qu’ils sont incroyables trouvera beaucoup de joie dans les moments qui approchent de frapper cette barre.

Il y a des dizaines de choix artistiques et d’acteurs étranges à travers “Verotika”. Il ne fait aucun doute que Dantzig avait une vision définie dans sa tête pour ce qu’il voulait accomplir avec son premier long métrage, mais presque chaque choix fait pour exécuter cette vision confondra et divertira simultanément la plupart des téléspectateurs. Ce sentiment de confusion est renforcé par un grand nombre de photos prises pendant une éternité et un nombre égal de photos qui se déclenchent comme si elles avaient été prises et cadrées par quelqu’un qui n’a jamais vu de film.

Il y a un acteur qui sait exactement dans quel film il est, et si Dantzig décide jamais de construire un spin-off de la “Changement de visage” segment autour Sean Kananest détective grincheux, Sgt. Anders, son suractivation vorace et sa mastication de scène seraient à égalité avec les films d’action directement en vidéo les plus ringards de la fin des années 80 et du début des années 90.

Si vous êtes un fan d’horreur qui a soif de sang et de tripes, il y a certainement des éclaboussures de sang amusantes pendant l’acte final. L’histoire intitulée “Drukija Contessa de sang“a des personnages noyés dans des trucs rouges visqueux au milieu du choix de montage le plus déroutant de tout le film. Il y a aussi environ une demi-douzaine d’autres tentatives de sang et de sang qui sont pitoyables et risibles.

Si vous aimez que vos films soient rentables, il n’y en a pas ici. Si vous êtes prêt à vous contenter de gains insatisfaisants, ceux-ci sont également rares. Les trois histoires ont essentiellement un tas de choses qui se produisent, puis se terminent brusquement.

Maintenant, étant donné les informations ci-dessus que nous avons partagées “Verotika”, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons accordé une note de 10/10 ici. Si nous évaluons la compétence narrative et technique, alors oui, ce score nécessiterait une note négative. Mais avec tous les choix artistiques aussi fous qu’ils sont, et toutes les performances aussi comiques qu’elles le sont, ce sera l’un des choix de visionnage de films les plus divertissants que vous puissiez faire en 2020. “Verotika” est un spectacle de fête digne de se livrer à une nuit de rire et de choc avec vos amis.

Et à la fin de la journée, nous prendrons Dantzig‘effort sérieux qu’il a très évidemment versé son cœur et son âme dans plus de schlock froidement calculé comme “Sharknado”, qui est exécuté avec un clin d’œil et un clin d’œil, et nous allons également le reprendre Rob Zombie‘s tente de canaliser ses films préférés des jours de gloire des films de grindhouse.

Nous avons essayé de garder ce spoiler-free, mais nous ne pouvons pas résister à partager celui-ci. Alors, SPOILER ALERT ….

… …………………

… ………………….

… ………………….

… ………………….

… …………………..

… …………………..

Oui, il y a une scène dans Glenn Danzigfilm où une femme se déshabille DANZIG chanson.

