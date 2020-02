VEVO se développe en Australie et en Nouvelle-Zélande

Dans le cadre d’un effort continu pour s’implanter sur des marchés potentiellement lucratifs (et peut-être négligés), la plate-forme de vidéoclips Vevo a jeté son dévolu sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La plate-forme de vidéo musicale a révélé aujourd’hui qu’elle avait l’intention d’ouvrir un nouveau bureau à Sydney cette année. Steve Sos, cadre de Shazam Asia Pacific, a été nommé pour diriger la division, qui se concentrera sur l’élargissement de la portée de Vevo en Australie et en Nouvelle-Zélande. De plus, Tim O’Connor dirigera le service des ventes de la succursale, tandis que Thomas Bannon sera le directeur des ventes.

S’exprimant sur l’entrée de Vevo sur le marché de l’Océanie, le PDG Alan Price a déclaré que c’était une «période très excitante» pour son entreprise et que Sos s’efforcerait d’améliorer les capacités promotionnelles et les bénéfices des clips et du contenu des artistes dans la région.

Dans un communiqué, Sos a indiqué qu’il était «ravi» de rejoindre Vevo et de renforcer la présence de la société dans les industries musicales australienne et néo-zélandaise. Les revenus de la musique en Australie ont augmenté d’une année à l’autre au cours de la dernière moitié de la décennie, passant notamment d’environ 220 millions de dollars (333,8 millions de dollars australiens) en 2017 à environ 340 millions de dollars américains (526 millions de dollars américains) en 2018.

L’année dernière, Vevo a mis fin à son accord avec Southern Cross Austereo, qui était auparavant en charge de la distribution de contenu Vevo en Australie.

Et en 2018, la société a fermé son application autonome et ses principaux services de site Web au profit de la commercialisation de vidéos via des plateformes de partage tierces comme YouTube.

En 2019, afin de mieux définir son rôle dans une industrie musicale toujours concurrentielle, Vevo a conclu un accord de distribution avec Vewd, qui développe des magasins d’applications et des systèmes d’exploitation pour la télévision intelligente, et a conclu un accord avec Pluto TV.

Alan Price (à ne pas confondre avec le célèbre claviériste de The Animals) est officiellement devenu le PDG de Vevo en septembre 2018, après avoir occupé le poste de PDG par intérim pendant environ neuf mois à l’avance, après le départ d’Erik Huggers. Price faisait partie de l’équipe qui a aidé à construire et à lancer Vevo en 2009.

Vevo a été fondée en tant que joint-venture entre les trois grandes maisons de disques Universal Music Group (UMG) et Sony Music Entertainment (SME). En 2016, Warner Music Group (le troisième label des Big Three) a signé un accord de distribution avec Vevo.