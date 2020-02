Vick Hope étonne aux BRITs 2020 en robe Galia Lahav – l’équipe glam décompose son look! – HITC

Vick Hope est en passe de devenir l’un des présentateurs de radio et de télévision les plus demandés en Grande-Bretagne.

La carrière de la jeune femme de 30 ans a explosé lorsqu’elle a décroché un poste de coprésidente sur Capital Breakfast aux côtés de Roman Kemp et Sonny Jay en 2017. Depuis lors, la carrière de Vick n’a cessé de se renforcer, après avoir travaillé sur des sujets comme The Voice et couvert le festival de l’île de Wight et le petit-déjeuner du week-end de Capital Radio.

Compte tenu de sa carrière dans l’industrie, il n’est pas surprenant que Vick fasse partie des invités de premier plan présents aux BRIT Awards 2020 hier soir (mardi 18 février).

Vick est également bien connue pour son incroyable sens du style, ayant récemment épaté aux BAFTA où elle était l’hôte de la diffusion en direct du tapis rouge EE. Mais la tenue de Vick aux BRITs 2020 a vraiment cimenté son statut en tant que l’une des présentatrices les plus élégantes – et des personnalités médiatiques – autour.

D’où vient la robe Brits de Vick Hope?

Pour la cérémonie de remise des prix BRITs 2020, Vick Hope a enfilé un ensemble Galia Lahav. Vick portait la robe Stella Max et était dessinée par Oliver Vaughn.

Galia Lahav est une créatrice de couture israélienne spécialisée dans les tenues de mariée et de soirée. Elle a fondé l’entreprise en 1984 et est depuis devenue l’une des préférées des stars et des mariées hollywoodiennes du monde entier.

Parmi les autres stars qui ont porté Galia Lahav sur le tapis rouge, citons Priyanka Chopra, Kelly Rowland, Sarah Silverman et Lucy Liu; donc, Vick est en bonne compagnie là-bas!

L’équipe glam de Vick décompose le look

Abbie May, maquilleuse et créatrice de contenu de Londres, est la créatrice du look de maquillage fumé dramatique de Vick. Elle a travaillé avec Vick à de nombreuses reprises – sur des imprimés et des tapis rouges – ainsi qu’avec Raye, Maya Jama et AJ Odudu.

Abbie a décrit le look:

«J’ai créé un look smokey eye noir mat ailé avec de subtils cristaux swarovski placés sur le dessus. Magnifique peau impeccable avec des reflets dorés et un fard à joues crème doux sur les pommes des joues et une lèvre brillante nude pour terminer le look. “

Elle a utilisé le sérum de base ordinaire sur Vick, ainsi que le correcteur Fenty, ainsi que des surligneurs Pixi, Glossier et Sleek.

Lorsque Vick a publié une photo de son look sur Instagram, elle a remercié son équipe “de m’avoir fait sentir glam, confiante et confortable.”

La coiffeuse célèbre Michelle Sultan était responsable du chignon haut lisse de Vick.

Galia Lahav prend 2

Pour le deuxième look de Vick, elle a enfilé un autre look de Galia Lahav alors qu’elle se dirigeait vers The Ned pour assister à l’afterparty Universal Music, co-organisé par PATRÓN et Soho House.

Celui-ci différait considérablement du premier, bien que Vick ait conservé la tenue élégante entièrement noire.

Sa deuxième tenue de Galia Lahav était une mini-robe à paillettes avec un décolleté plongeant, de longues manches bouffantes et une fente à la hauteur des cuisses. Michelle Keegan a enfilé l’alternative à sequins argentés du look Galia Lahav de Vick pour sa tenue BRITs.

