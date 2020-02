Victor Olaiya, icône Highlife, mort à 89 ans

Le musicien nigérian highlife Victor Olaiya est décédé, rapporte le journal nigérian Punch. Il est décédé le 12 février à Lagos, au Nigeria. Il avait 89 ans.

Olaiya, alias le Dr Victor Abimbola Olaiya OON, était un trompettiste connu sous le nom de «The Evil Genius of Highlife», un genre ghanéen qui fusionne les mélodies traditionnelles Akan avec des instruments occidentaux. Il a d’abord éclaté seul après avoir quitté le Bobby Benson Jam Session Orchestra pour fonder son propre groupe, les Cool Cats, en 1954.

Olaiya a joué aux bals d’État à Lagos pour la reine Elizabeth II et avec Louis Armstrong. Il était un ancien président de l’Union nigériane des musiciens. Olaiya était plus prolifique dans les années 1960, libérant de nombreux singles qui ont été réédités plusieurs fois au fil des ans. En 2012, le Nigeria a célébré ses plus de 60 ans sur scène à la mairie de Lagos.

.