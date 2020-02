Vidéo: «Burn In Hell» de Twisted Sister recouvert par la sagesse de Pennsylvanie dans les chaînes

Stroudsberg, Pennsylvanie SAGESSE EN CHAÎNES a sorti un clip pour sa version du Sœur tordue classique “Brûle en enfer”. Le clip a été tourné dans l’espace de pratique du groupe et a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux.

Alors que les téléspectateurs du monde entier interviennent avec des commentaires (certains complémentaires, certains prenant la pisse), y compris Hoya (MADBALL) et Craig Setari (J’EN AI MARRE DE TOUT) demander une demande de chanson. Après en avoir refusé plusieurs, la demande improbable de Sœur tordue arrive, que le groupe n’est que trop heureux de remplir – bien qu’il s’agisse d’une version punk hardcore beaucoup plus brutale que l’original glam metal des années 80.

Parlant sur l’air, SAGESSE EN CHAÎNES a publié la déclaration suivante: “Nous avons toujours aimé Sœur tordue et maintiens jusqu’à ce jour qu’ils sont le meilleur groupe à porter du maquillage. Musicalement, ils sont tellement accrocheurs et vocalement, Dee [[Snider]est l’un des meilleurs du jeu. ‘Brûle en enfer’ a tout – l’ambiance maléfique, c’est dur, tout droit .. nous aimons cette confiture! “

SAGESSE EN CHAÎNES est considéré comme le groupe hardcore de l’homme au travail épousant l’éthique des cols bleus avec une approche brute et directe. Le groupe se renforce depuis près de deux décennies et a réalisé des tournées internationales avec des piliers du genre tels que MADBALL, H2O, COMEBACK KID et beaucoup plus. Leur dernier album, “Rien dans la nature ne respecte la faiblesse”, est sorti en 2018 via Pause rapide! Records.



