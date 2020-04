Vidéo: David Ellefson de Megadeth interprète la version acoustique de ‘Simple Truth’

Séquences vidéo de MEGADETH bassiste David Ellefson effectuer une version acoustique de “Simple vérité”, le nouveau single de son groupe solo ELLEFSON, peut être vu ci-dessous. Joindre David pour la performance sont chanteur Thom Hazaert, avec des musiciens italiens Andy Martongelli (guitare) et Paolo Caridi (batterie), chaque musicien étant séparé dans sa propre maison.

“Simple vérité” a été libéré plus tôt dans la semaine, tous les bénéfices étant reversés au COVID-19 italien. La piste, co-écrite par Ellefson et Hazaert, apparaîtra dans le prochain suivi complet de la version 2019 “Géants endormis”, une compilation comprenant plusieurs nouvelles chansons et reprises de précédents Ellefson matériel solo instrumental co-écrit et produit par Ellefson et Hazaert. “Géants endormis” est sorti comme un album compagnon “bande originale” pour Ellefsonbiographie de 2019 “Plus de vie avec Deth”, également co-écrit avec Hazaert. Le groupe a travaillé à distance sur l’album, enregistrant des morceaux en Italie, à Londres, à Phoenix et au Wisconsin pendant la quarantaine.

“Simple vérité” est disponible via Ellefsonc’est Records de combat. Tous les bénéfices des téléchargements et des flux seront reversés au Croce Rossa Italiana, l’Italien Croix Rouge, qui est en première ligne de la guerre contre COVID-19, coordonnant la riposte pandémique du pays avec le ministère italien de la Santé.

M’a dit Ellefson: “Nous avons en fait écrit la chanson à Milan lors d’une répétition de la tournée, et une grande partie a été enregistrée là-bas. Nous avons fait des allers-retours avec Andy en Italie, du Platinum Underground à Phoenix, et avec notre mélangeur et co-ingénieur Alessio Garavello à Londres. Alors que nous restons tous positifs et que nous restons occupés, c’est navrant de voir ce qui se passe là-bas avec le nombre de morts qui grimpe chaque jour. “

Il a ajouté: “Nous avons joué plusieurs spectacles en Italie sur notre European «Plus vivre avec Deth» l’année dernière, et j’étais là avec MEGADETH en février. C’est absolument dévastateur de voir ce que le pays traverse actuellement. Les gens et sa culture m’ont tellement accueilli au fil des ans que je suis honoré de faire tout ce que je peux pour leur redonner quelque chose en cette période de besoin. “

Ajoutée Hazaert: “Tandis que David a été là un million de fois au fil des ans avec MEGADETH, notre tournée de l’année dernière était vraiment ma première expérience avec les gens incroyables et la culture de l’Italie. Maintenant, la moitié de notre groupe, qui sont devenus de chers amis, y vivent, ce qui le rend encore plus proche de chez nous. Travailler sur ce disque avec ces gars, qui le poursuivent à 100%, tout en étant fondamentalement au point zéro pour tout ce scénario pseudo-apocalyptique fou dans lequel nous vivons tous en ce moment, vous donne vraiment une perspective différente.

“Lyrically, la chanson est vraiment de ne pas abandonner et de ne pas prendre de merde. Arrêter le bruit et poursuivre vos rêves quoi qu’il arrive, et ne laisser personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et, je suppose, vivre le bizarre ‘Rock star’-cénario semblable à être dans un groupe avec David, le gars de MEGADETH, qui était vraiment une de mes idoles, je suppose que c’est assez autobiographique. Mais nous en sommes tous extrêmement fiers, et vraiment tout cet album que nous réalisons, c’est juste un disque de hard rock lourd et direct. Il y a une chimie musicale incroyable, et je sais, personnellement, j’ai hâte que les gens l’entendent. Et pouvoir l’utiliser comme une occasion de redonner à nos amis en Italie le rend encore plus spécial. “

Ellefson a également donné pendant la crise COVID-19 aux enfants dans le besoin via son Fondation pour la musique pour jeunes David Ellefson, et le L’école est finie initiative, offrir aux étudiants déplacés des instruments et du matériel gratuits, et les jumeler avec des leçons de professeurs de musique rock star, y compris Ellefson et son MEGADETH coéquipiers Dirk Verbeuren et Kiko Loureiro, Nita Strauss (ALICE COOPER), Chris Kael (POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS), Clint Lowery (SEVENDUST), Ron “Bumblefoot” Thal (ASIE, SONS OF APOLLO, ex-GUNS N ‘ROSES), Chad Szeliga (BLACK STAR RIDERS), Chris Pologne (OHM:, ex-MEGADETH), Jimmy DeGrasso (ex-ALICE COOPER, MEGADETH), Marc Rizzo (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY), et plus encore.