Vidéo: Delain joue le spectacle de sortie du disque «Apocalypse & Chill» à Utrecht, aux Pays-Bas

Métalliques mélodiques néerlandais DELAIN a joué un concert de sortie record pour leur sixième album studio complet, “Apocalypse & Chill”, hier soir (vendredi 14 février) à Tivoli Vredenburg à Utrecht, aux Pays-Bas.

La setlist du groupe était la suivante:

01. Intro



02. Ponts en feu



03. Créatures



04. La gloire et l’écume



05. Sucker Punch



06. L’ouragan



07. Pluie d’avril



08. Masters of Destiny



09. Let’s Dance



dix. Une seconde



11. Coeur de maison fantôme (avec Elianne Anemaat)



12. Vengeance (avec Yannis Papadopoulos)



13. La combustion



14. Le monarque



15. Mains d’or (avec George Oosthoek)



16. Pas assez (avec Elianne Anemaat)



17. Ne lâche pas



18. Le rassemblement



19. Feu par le feu



20. Parfait (avec George Oosthoek et Elianne Anemaat)



21. Nous avions tout



22. Nous sommes les autres



23. Le monarque (Outro)

Des séquences vidéo filmées par des fans peuvent être vues ci-dessous.

“Apocalypse & Chill” a été publié le 7 février. Selon un communiqué de presse, le disque “explore des sujets de catastrophe imminente et d’indifférence humaine”, faisant DELAIN‘s “leur offre la plus audacieuse, la plus audacieuse et indéniable à ce jour. Riffs brutaux, motifs lourds de synthé et compositions entièrement orchestrées accentuées par le chanteur Charlotte WesselsL’extraordinaire puissance de la voix captivera l’auditeur, tandis que de nouvelles influences pourraient surprendre. Le paysage sonore large sur «Apocalypse & Chill» va du rock anthémique au métal électronique et brise tous les stéréotypes, sans perdre le spécial DELAIN marques déposées. “

Claviériste Martijn Westerholt a parlé à Metal Insider de la création de “Apocalypse & Chill”: “Je pense que beaucoup d’intervieweurs nous demandent:” Avez-vous un objectif ou un objectif avant de commencer? ” Nous disons toujours non, mais il y a aussi toujours une exception. Nous disons toujours: «Nous voulons que ce soit plus lourd, dur ou bruyant». Et donc nous visons toujours cette partie et ensuite je vais commencer par aller, littéralement avec le flux, pour ainsi dire. Et ça a vraiment bien fonctionné avec cet album. Ce qui a aussi aidé, c’est que notre guitariste, Timo [[Somers], il arrange normalement toujours ce que nous écrivons. Donc, quand nous avons fini d’écrire, nous l’avons donné à Timo et il l’a peaufiné puis nous l’avons enregistré. Mais cette fois-ci, il a également contribué lui-même au matériel. Et cela a également beaucoup aidé dans la lourdeur. Et puis, il y a, bien sûr, comment vous le mélangez et le produisez. Et oui, nous avons toujours essayé de le rendre aussi lourd que possible. “

Westerholt a également parlé de la “Apocalypse & Chill” processus d’enregistrement, en disant: «Je pensais en quelque sorte que cette fois, il serait préférable de tout faire fragmenté. Donc, normalement, la façon à l’ancienne de le faire, pour ainsi dire, est que vous écrivez tout d’abord, puis vous enregistrez et mixez Et cette fois, nous avons en quelque sorte écrit quelques chansons, puis nous les avons enregistrées et mixées, puis nous sommes retournés et avons écrit plus de chansons et les avons enregistrées et mixées. Et un avantage est que vous êtes beaucoup plus flexible. Vous pouvez revenir à votre chanson , qui est déjà mélangé et peaufiné des choses même, alors que dans l’ancienne façon de travailler, quand tout est mélangé, c’est fait et il n’y a pas de retour. Et cela rend les choses beaucoup plus flexibles. Cela le rend toujours plus inefficace dans le processus parce que vous devez monter et monter la batterie encore et encore, et en studio, et enregistrer encore et encore au lieu d’un seul coup, mais cela vous donne également plus de flexibilité, et je pense que cela profite vraiment beaucoup au processus. “

DELAIN est:

Martijn Westerholt – Claviers



Charlotte Wessels – Chant



Joey Marin de Boer – Tambours



Otto Schimmelpenninck van der Oije – Basse



Timo Somers – Guitare



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).