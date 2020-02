Vidéo: Great White joue à Monsters Of Rock avant la croisière à Miami

Séquences vidéo filmées par des fans de GRAND BLANCdu 7 février au Monsters Of Rock avant la croisière au Magic City Casino de Miami, en Floride, vous pouvez voir ci-dessous (clips téléchargés par Youtube utilisateur “Joel Steele“).

Plus tôt dans le mois, GRAND BLANC guitariste Mark Kendall a déclaré à Rockbandreviews.com que lui et ses camarades de groupe “étaient devenus fous récemment” en travaillant sur du matériel pour le prochain album du groupe. L’effort marquera GRAND BLANCpremière collection de nouvelles chansons avec le chanteur Mitch Malloy, qui a rejoint le groupe en 2018 suite au départ de Terry Ilous.

“J’ai envoyé Mitch la musique,” Kendall m’a dit. “Il vit en Floride en ce moment; il a déménagé de Nashville en Floride. Je lui ai envoyé des idées. Nous allons probablement nous réunir très bientôt et commencer à le faire pour de vrai.”

“J’étais en quelque sorte ravi, parce que je n’avais pas vraiment écrit avec Mitch pourtant, pour ce qui est de s’asseoir et d’avoir une session d’écriture ou autre chose, mais je lui ai envoyé juste de la musique sans idées de mélodie ou quoi que ce soit, et il est revenu avec une chanson complète – paroles, mélodies, refrain; c’était un bon arrangement, donc ce n’était probablement pas trop difficile pour lui car il y avait beaucoup de disponibilité avec des mélodies et des trucs. Mais j’étais vraiment excité qu’il puisse venir avec une chanson sans que je fredonne de mélodies ou que je lui donne des idées. Donc c’était plutôt cool. “

Kendall a également parlé du processus d’écriture de chansons, affirmant qu’il avait du mal à écrire de la musique à la demande.

“Je suis généralement inspiré quand je sais que nous allons enregistrer dans trois mois ou quelque chose”, a-t-il expliqué. “C’est à ce moment que j’arrive dans ce mode où j’y pense. Mais je n’ai jamais fait ça; je n’ai jamais [said to myself], ‘Je vais écrire des chansons maintenant et aller dans une pièce et essayer d’écrire des chansons.’ Pour une raison quelconque, cela me semble être du travail. Mais ce que je veux, c’est penser à des choses dans ma tête ou avoir mon acoustique avec moi tout le temps. Peut-être que pendant que je regarde la télévision, quelque chose sort, puis je le pose. Mais je ne le force jamais trop. Et puis quand j’obtiens une chanson, ou au moins quelques parties, nous nous réunissons dans une pièce – le groupe – et nous allons en quelque sorte le hacher. “

Ilous, leader des hard rockers des années 80 à Los Angeles XYZ, rejoint GRAND BLANC en 2010 après être intervenu pour le chanteur en tournée Jani Lane (MANDAT).

le Ilous-LED GRAND BLANC a sorti deux albums, 2012 “Allégresse” et 2017 “Cercle complet”, avant Terry a été licencié du groupe.

Cette version de GRAND BLANC ne doit pas être confondu avec LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL, qui présente l’original GRAND BLANC chanteur Jack Russell aux côtés de Robby Lochner (BATS TOI) à la guitare, Dan McNay à la basse, Tony Montana à la guitare et Dicki Fliszar sur des tambours.



