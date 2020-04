Vidéo: Joan Jett et les Blackhearts exécutent la «lumière du jour» en quarantaine

JOAN JETT & THE BLACKHEARTS surmonté la distance sociale pour enregistrer une nouvelle version de leur chanson “Lumière du jour” avec chaque membre séparé dans leurs propres maisons. Le clip, qui a été diffusé à l’origine plus tôt cette semaine sur MSNBCc’est “Morning Joe”, peut être vu ci-dessous.

En ce moment, JOAN JETT & THE BLACKHEARTS” “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et POISON est toujours prévu pour le coup d’envoi le 18 juin à Jacksonville, en Floride, bien qu’il soit probable qu’au moins certains des spectacles seront reportés en raison de la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, Jett s’est adressé aux médias sociaux pour souligner l’importance de la solidarité internationale dans la lutte contre les effets du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Elle a écrit: “Prenons tous les conseils afin que nous puissions nous protéger et recommencer à faire ce que nous [love] – jouer du rocknroll pour vous. Même si cela n’a pas encore touché votre communauté, c’est réel et nous devons tous le prendre au sérieux. J’ai hâte de vous voir tous une fois que nous #BeatTheVirus “

Des millions d’Américains sont confrontés à des ordres de séjour à domicile alors que le coronavirus continue de se frayer un chemin à travers les États-Unis.

Plus de 932 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 46 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.



