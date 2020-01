Vidéo: Joey Kramer empêché d’entrer dans la répétition d’Aerosmith par des agents de sécurité

Joey Kramer dit qu’il est “extrêmement déçu” par le refus d’un juge de rétablir sa qualité de membre AEROSMITH.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Plymouth, dans le Massachusetts, a décidé que le batteur ne pouvait pas forcer ses camarades de groupe à le laisser jouer avec eux dimanche. Grammy Awards, même après avoir pris l’avion pour Los Angeles et a été détourné d’un entraînement ce week-end.

Plus tôt aujourd’hui, Kramer a émis la déclaration suivante:

“Bien que je sois extrêmement déçu par la décision du juge aujourd’hui, je la respecte. Je savais que le dépôt d’une plainte était un peu une bataille difficile étant donné que les documents d’entreprise ne font référence à aucun processus pour un membre du groupe revenant d’une blessure ou d’une maladie Cependant, le groupe a attendu jusqu’au 15 janvier pour me dire qu’il ne me laissait pas jouer aux cérémonies de remise des prix cette semaine. Je peux garder la tête haute en sachant que j’ai fait la bonne chose – me battre pour mon droit de célébrer le groupe. succès que j’ai consacré la meilleure partie de ma vie à aider à construire.

“La vérité parle d’elle-même. Depuis que je me suis blessé au pied en août dernier et que j’ai subi de nombreuses heures de physiothérapie pour guérir, pas une seule fois le groupe n’a proposé de répéter avec moi. C’est un fait. On m’a également envoyé le horaire de répétition complet le 18 janvier et volé à LA le lendemain pour répéter et avoir de nombreux SMS et e-mails indiquant que le groupe ne peut pas attendre mon retour. C’est aussi un fait. Quand je me suis présenté pour répéter, j’ai été accueilli par deux agents de sécurité gardes qui m’ont interdit d’entrer.

“L’offre du groupe de me permettre de participer à cette semaine MusiCares et Grammy les célébrations pour les séances de photos sur tapis rouge seulement sont appréciées; cependant, avec un batteur remplaçant jouant sur scène lors de deux événements honorant nos contributions musicales collectives, cela me fait extrêmement mal. Je suis un musicien professionnel qui a hâte de retourner à ma place légitime avec AEROSMITH.

“Je tiens à remercier mes fans pour l’incroyable élan de soutien et pour partager mon objectif de prendre ma place sur scène en tant que l’un des cinq membres fondateurs de AEROSMITH et continuer à jouer la musique que j’aime. “

Vendredi, le batteur de 69 ans a demandé l’intervention d’un tribunal dans la bataille avec un dossier judiciaire d’urgence. Mais Le juge Mark Gildea a statué contre lui, écrivant: “Étant donné que Kramer n’a pas joué avec le groupe depuis six mois et le manque de temps de répétition disponible avant le prochain (Grammy) les performances, Kramer n’a pas montré de ligne de conduite alternative réaliste suffisante pour protéger les intérêts commerciaux de la bande. Il est ordonné par la présente que la demande en injonction du demandeur soit rejetée. “

TMZ a obtenu une vidéo (voir ci-dessous) du week-end montrant Joey arriver à un AEROSMITH Grammy répétition à Los Angeles, pour être ensuite refoulée par deux agents de sécurité. Les gardes indiquent clairement Joey qu’ils ont reçu l’ordre de refuser son entrée par les quatre autres membres du groupe.

Un membre original du légendaire groupe de rock, Kramer dernière représentation avec AEROSMITH en avril 2019 avant de subir ce qui était décrit à l’époque comme une “blessure à l’épaule”. D’autres rapports ont indiqué qu’il s’était également blessé à la cheville.

Au cours des huit derniers mois, AEROSMITH a joué avec un batteur remplaçant, Kramerla technologie du tambour John Douglas.

Dans sa plainte de 16 pages déposée auprès du tribunal de l’État du Massachusetts, Kramer a déclaré que le handicap qu’il avait subi l’année dernière était mineur et a insisté sur le fait qu’il était prêt à retourner quelques mois plus tard dans la résidence “lucrative” de Las Vegas au MGM Resorts, ainsi que sur sa liste “d’activités du 50e anniversaire”.

“Dans l’état actuel des choses, la tentative de gel de M. Kramer est presque achevé et lui causera un préjudice irréparable s’il n’est pas réparé par ce tribunal “, a indiqué la plainte.

AEROSMITH membres Steven Tyler (voix), Joe Perry (guitare), Tom Hamilton (basse) et Brad Whitford (guitare) a répondu plus tard à Kramer‘s costume dans une déclaration à People, disant Joey “n’a pas été capable émotionnellement et physiquement de se produire avec le groupe, de son propre aveu, au cours des 6 derniers mois. Il nous a manqué et nous l’avons encouragé à nous rejoindre plusieurs fois mais apparemment il ne s’est pas senti prêt à le faire . Joey a maintenant attendu le dernier moment pour accepter notre invitation, alors que nous n’avons malheureusement pas le temps de répéter Grammys la semaine. Nous ne lui rendrions pas service, à nous-mêmes et à nos fans de le faire jouer sans avoir suffisamment de temps pour se préparer et répéter. “

Une source proche du groupe a confirmé Gens cette Kramer a dû “tester” pour AEROSMITHLes performances de cette semaine, mais dit que c’était le résultat du batteur qui n’a pas assisté à plusieurs répétitions prévues.

“Ils l’avaient invité à revenir pendant les six derniers mois depuis qu’il était parti pour la situation médicale à laquelle il était confronté”, a expliqué la source. “Il a dit:” Oui, je viendrai répéter “et il ne s’est pas présenté. La veille du Grammys et MusiCares, il voulait être de retour. “

Selon la source, le groupe a ressenti Kramer “n’était pas capable” de jouer à un niveau auquel leurs fans étaient habitués après avoir écouté sa démo.