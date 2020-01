Vidéo: la programmation originale de Bang Tango joue au Whisky A Go Go

Séquences vidéo filmées par des fans de BANG TANGOLe concert du 25 janvier au Whisky A Go Go à West Hollywood, en Californie, peut être vu ci-dessous (avec la permission de Youtube utilisateur “concertsrock“).

La gamme originale de BANG TANGO a annoncé sa réunion en novembre dernier.

Les cinq membres originaux du groupe – guitariste Mark Knight, chanteur Joe Lesté, guitariste Kyle Stevens, bassiste Kyle Kyle et batteur Tigg Ketler – a accepté de se regrouper pour des apparitions en direct cette année.

BANG TANGO a été fondée par Chevalier et Kyle en 1988. Après avoir recruté Stevens, Lesté rejoint, avec Ketler, pour compléter la gamme classique de BANG TANGO.

Lesté a déclaré BANG TANGO‘s comeback: “Comme avec n’importe quel groupe dans n’importe quel genre, au fil des ans, il y a eu plusieurs changements de line-up et les hauts et les bas évidents, à la fois personnellement et professionnellement avec ce groupe. Nous étions tous les cinq, et nous avons toujours, un lien musical et personnellement, cela n’arrive tout simplement pas tous les jours. Dans l’heure qui a suivi notre entrée dans la salle de répétition, il était évident que nous devions le faire, et pour les bonnes raisons. Nous ne sommes tous ici qu’une seule fois. “

Bien que BANG TANGO était souvent intégré au mouvement glam metal des années 80 (peut-être en raison de leur look de joli garçon et du fait qu’ils venaient de Los Angeles), le quintette hard-rockin était l’un des quelques groupes glam de LA à intégrer le funk dans son son – à peu près en même temps que le PIMENTS CHILI ROUGES et FOI PLUS rendu acceptable de le faire. Le groupe a piqué l’intérêt de Mécanicien/MCA peu de temps après que le quintette a publié ses premiers enregistrements en concert, 1987 “Injection en direct”. Après la sortie de leur premier album, “Psycho Cafe”, en 1989, MTVc’est “Bal des Headbangers” a donné un temps d’antenne important au single “Quelqu’un comme toi”, et finalement il est devenu un pilier du cadran MTV graphiques. Le groupe a continué à publier des albums tout au début des années 1990, notamment “Dancin ‘On Charbons”, “N’est pas No Jive … Live!” et acclamé par la critique “L’amour après la mort”.

BANG TANGO a sorti trois albums studio au cours de la dernière décennie et demie: “Prêt à partir” (2004), “À partir de la hanche” (2006), et le dernier CD, “Pistolet fouetté dans la ceinture biblique” (2011).

BANG TANGOLa gamme la plus récente de Lesté, bassiste Lance Eric, le batteur Timmy Russell et guitariste Steve Favela.



