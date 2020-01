Vidéo: le lion britannique de Steve Harris se produit à Orlando

Séquences vidéo filmées par des fans de LION BRITANNIQUELe concert du 18 janvier au Ace Café à Orlando, en Floride, peut être vu ci-dessous.

LION BRITANNIQUE est le projet parallèle de Steve Harris, bassiste et co-fondateur d’icônes métalliques IRON MAIDEN.

LION BRITANNIQUEest le deuxième album, “La combustion”, est sorti le 17 janvier sur digipack CD, double vinyle gatefold et formats de téléchargement numérique via Explorer1 Music (E1).

LION BRITANNIQUE comprend le chanteur Richard Taylor, guitaristes David Hawkins et Grahame Leslie, Steve Harris sur basse et claviers et batteur Simon Dawson.

Enregistré, conçu et mixé à Barnyard Studios par Tony Newton et produit par Steve Harris, “La combustion” regorge de puissantes mélodies de hard rock.

Taylor a déclaré: “Nous avons travaillé sur ‘La combustion’ au cours des deux dernières années et tout le monde est vraiment satisfait des résultats. Nous avons commencé à jouer certaines des chansons en direct lors de tournées récentes et nous avons eu une réaction fantastique de nos fans, nous sommes donc très heureux de partager cet album avec le monde. Nous sommes également impatients de repartir sur la route et de voir tout le monde aux spectacles. “

LION BRITANNIQUE a perfectionné sans relâche ses spectacles avec des tournées de club chaque année et des dates de festival chaque fois que le temps le permet, construisant et établissant une base de fans ferme et dédiée, atteignant 24 pays à travers le monde jusqu’à présent.

A demandé comment la direction musicale de LION BRITANNIQUEL’effort de suivi de “Lion britannique”, Harris a déclaré à The Metal Voice: “Le groupe a évolué au cours des cinq ou six dernières années en direct – nous avons joué pas mal de concerts en Europe et tout ça – donc c’est devenu un groupe plus serré. Je pense que nous avons trouvé notre direction est en train d’évoluer naturellement, et je pense que ça devient plus lourd que ça, vraiment. C’est très mélodique. Les chansons sont … Je ne sais pas … Il y a encore une sorte de OVNI, MINCE LIZZY type d’influence, je pense, dans beaucoup d’entre eux, [and] il y a aussi des influences, mais en général, je pense que nous devenons un peu plus durs, vraiment. Ces jours-ci, je suppose qu’il y a des groupes qui font même JEUNE FILLE ressemble LE BLUES MOODY – il y a de vrais groupes vraiment lourds là-bas – donc ce que je pense est lourd et ce que les autres pensent être “devenir plus lourd” est deux [completely different things]. Mais nous sentons que nous sommes un peu plus durs que nous. Il s’agit donc peut-être d’un léger changement de direction. Mais ça a été une chose naturelle; ce n’est pas quelque chose que nous avons consciemment pensé: «Oh, nous devons suivre cette voie. C’est juste la façon dont nous jouons nos concerts – c’est très puissant, beaucoup plus puissant en direct que sur disque, je pense. Et je pense qu’avec le deuxième album, nous avons essayé de capturer davantage l’essence de ce que nous sommes en direct. “

LION BRITANNIQUESon premier album s’est vendu à environ 3 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie.



