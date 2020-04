Vidéo: L’ex chanteur de Kamelot, Roy Khan, présente «You Raise Me Up» de Secret Garden

Vidéo de l’ancien KAMELOT et actuel CONCEPTION chanteur Roy Khan exécution d’une version de couverture de “Tu m’élèves”, une chanson composée à l’origine par le duo norvégo-irlandais JARDIN SECRET, peut être vu ci-dessous.

Après son départ de KAMELOT il y a huit ans, Khan (nom complet: Roy Sætre Khantatat), qui est un chrétien dévot, a rejoint une église dans la ville côtière de Moss, en Norvège. En tant qu’employé de Moss Frikirke, Khan travaillé avec les jeunes, principalement avec la chorale et les patineurs du village. Roy a cessé de travailler à l’église en septembre 2016.

KAMELOT annoncé officiellement Tommy Karevik comme nouveau chanteur principal en juin 2012. Le groupe basé en Floride a enregistré jusqu’à présent trois albums avec le chanteur suédois: 2012’s “Silverthorn”, 2015’s “Havre” et 2018 “La théorie de l’ombre”.

CONCEPTIONest le nouvel album, “État de tromperie”, est sorti le 3 avril. La première offre complète du groupe en plus de deux décennies fait suite au succès de l’EP de 2018 “My Dark Symphony”, et a de nouveau été mis à disposition via CONCEPTIONest propre Conception Sound Factory étiquette.

CONCEPTION a joué ses premiers concerts en bien plus d’une décennie en avril 2019 dans la ville natale du groupe, Gjøvik.



