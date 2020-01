Vidéo: Megadeth joue «The Conjuring» à Amsterdam

MEGADETHla chanson classique de “La conjuration” a fait ses débuts en tournée 2020 hier soir (dimanche 26 janvier) à AFAS Live à Amsterdam, aux Pays-Bas. Vous pouvez voir ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans.

MEGADETH joué “La conjuration” vivre pour la première fois depuis 2001 en juin 2018 au Home Monitoring Aréna à Plzeň, en République tchèque, où le groupe a été le soutien de JUDAS PRIEST.

Mustaine a déclaré dans une interview en 2016 qu’il réexaminait sa décision de ne jamais jouer “La conjuration” encore une fois, expliquant qu’il ne serait pas dérangé de réintroduire la piste à MEGADETHdes émissions en direct “tant que cela ne fait de mal à personne”.

Mustaine a écrit dans son autobiographie, “Mustaine: un mémoire de Heavy Metal”, qu’il a pratiqué la magie noire à l’adolescence, et que l’expérience – qui a inspiré “La conjuration” – a affecté sa vie pendant des années après.

Parler à “The Morning Blaze Avec Gus & Izzy” émission sur la radio de Fresno 105.1 The Blaze, Mustaine a été interrogé sur son refus de jouer “La conjuration” à MEGADETHconcerts de. Il a dit: “J’avais l’habitude de faire de la magie noire quand j’étais enfant, et j’ai mis un hexagone sur un mec et sa jambe s’est gâchée. L’autre était que j’ai mis un hexagone sexuel sur cette fille et la nuit suivante, elle était dans mon lit, donc je pense que cela a fonctionné. “

Il a poursuivi: “Mais le plus drôle [is] Chis Adler [[AGNEAU DE DIEU batteur, qui a joué sur 2016 «Dystopie» album]Je viens de dire: “Hé, mec, pouvons-nous réenregistrer «La conjuration» avec des paroles différentes? Et j’étais, genre, ‘Nah. Vous savez quoi? Je devrais peut-être repenser tout ça. Parce que quand j’ai fait le tout pour la première fois, ‘Tu sais quoi? Je ne serai plus un païen. Je vais nettoyer ma vie, j’ai en quelque sorte freiné des choses que je ferais et ne ferais pas. Et à mesure que je grandis, j’évolue dans mes perspectives et mon cheminement personnel ici, étant une personne positive et ayant une influence positive sur la vie des autres. Donc tant que ça ne fait de mal à personne, ça ne me dérangerait pas de refaire la chanson, parce que c’est une bonne chanson. “

Mustaine précédemment parlé de sa réticence à effectuer “La conjuration” lors d’une interview de 2011 avec le Royaume-Uni Total Guitar magazine. Il a déclaré à l’époque: “En termes de performances, «La conjuration» est l’une des chansons les plus lourdes de[[MEGADETHc’est «La paix vend… mais qui achète? album], mais, malheureusement, il y a de la magie noire dedans et j’ai promis de ne plus la jouer, car il y a beaucoup d’instructions pour les hexs dans cette chanson. Bien que cela semble un peu ringard, quiconque est un Wiccan ou un démoniste ou quelque chose comme ça sait que tout cela est déterminant. “

Il a poursuivi: “Quand je suis entré dans la magie noire, j’ai lancé quelques sorts aux gens quand j’étais adolescent et cela m’a hanté pour toujours, et j’ai eu tellement de tourments. Les gens disent:” Putain, Dave n’a jamais de pause, il a eu une vie si difficile “, et je pense simplement:” Non, Dave n’a pas – il est entré dans la magie noire et cela a ruiné sa vie. Ce n’était pas que j’étais un méchant ou que j’avais une grande bouche, c’était que je me suis lancé dans la sorcellerie et la magie noire et cela a ruiné ma vie. Heureusement pour moi, avec tout le travail et l’amour de mes amis, et sans renoncer à jouer de la guitare, je m’en suis remis. Alors je regarde en arrière maintenant et je pense, “Hmm, je ne veux pas jouer «La conjuration». “

Mustaine a poursuivi: “Quand j’ai été sauvé pour la première fois, j’avais vraiment peur et je m’accrochais à tout ce que j’entendais à l’église ou quoi que ce soit, mais en grandissant, j’ai beaucoup appris et je me suis beaucoup éclairé, et je vois des gens autour de moi faire certaines choses et au lieu de moi dire: “Mec, tu ne devrais pas faire ça!” Je me dis tranquillement: “Mec, tu ne sais pas ce que tu fais …” C’est un énorme processus de croissance. “

MEGADETH est actuellement en route en Europe en tant que loi de soutien POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS. Le trek a débuté le 20 janvier à Helsinki, en Finlande, et se terminera le 22 février à Sofia, en Bulgarie. Le concert d’Helsinki était MEGADETHest le premier depuis Mustaine a été diagnostiquée avec un cancer de la gorge et sa première apparition en direct depuis 15 mois.