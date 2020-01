Vidéo: Queensrÿche démarre sa tournée 2020 à Fort Lauderdale

QUEENSRŸCHE a lancé la jambe 2020 de son “Le verdict” vendredi soir (17 janvier) à Culture Room à Fort Lauderdale, en Floride. Des séquences vidéo du concert peuvent être vues ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Sonic Perspectives).

La setlist du groupe était la suivante:

01. Prophétie



02. Opération: Mindcrime



03. Marcher dans l’ombre



04. Courbé



05. Briser le silence



06. Je ne crois pas à l’amour



07. Rêverie sombre



08. Prenez la flamme



09. Blood Of The Levant



dix. Années lumière



11. Pas de sanctuaire



12. Jet City Woman



13. Screaming In Digital



14. Lucidité silencieuse



15. Reine du Reich

Bis:

16. La résistance



17. Empire



18. Yeux d’un étranger

QUEENSRŸCHELa tournée en cours se terminera le 27 février avec un spectacle à Orlando, en Floride. Après avoir joué quelques dates en mai, le groupe soutiendra le SCORPIONS sur la résidence des légendes du hard rock allemand à Las Vegas en juillet.

QUEENSRŸCHEdernier album de, “Le verdict”, a été publié en mars 2019 via Century Media Records. Le disque a été produit, mixé et masterisé par Chris “Zeuss” Harris (ROB ZOMBIE, TERRE GELÉE, LA HAINE RACE) à Uberbeatz à Lynwood, Washington; Planet-Z à Wilbraham, Massachusetts; et Studio de bassin versant à Seattle, Washington.

Le courant QUEENSRŸCHE la programmation comprend deux membres originaux, le bassiste Eddie Jackson et guitariste Michael Wilton, avec le chanteur Todd La Torre et guitariste Parker Lundgren.

“Le verdict” Des marques QUEENSRŸCHEest la troisième version intégrale de La Torre, suite au départ du chanteur d’origine Geoff Tate en 2012.

Depuis trois ans, batteur Scott Rockenfield a pris un congé de QUEENSRŸCHEactivités de tournée pour passer du temps avec son jeune fils, né au début de 2017. Le remplaçant est un ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo.

La Torre, qui joue de la batterie depuis l’âge de 13 ans, a posé les pistes “Le verdict”.



