Vidéo: Ritchie Blackmore et Candice Night couvrent «Diamonds & Rust» de Joan Baez

Légendaire VIOLET FONCÉ et ARC EN CIEL guitariste Ritchie Blackmore et sa femme, chanteuse / multi-instrumentiste Soirée Candice, ont mis en ligne une vidéo d’eux exécutant une version acoustique du JOAN BAEZ classique “Diamants et rouille” (plus tard connu par JUDAS PRIEST). Le clip, qui a apparemment été filmé à Ritchie et CandiceLa maison de Long Island, New York, près de Port Jefferson, peut être vue ci-dessous.

Dans un message accompagnant la vidéo, Candice a écrit: “En direct de Minstrel Hall. Cette quarantaine nous a inspiré pour revisiter un vieux favori et le retravailler un peu. Que faire d’autre à l’intérieur? Diamants et rouille devient Aspirateur et poussière. Je vous remercie Mr Coverdale pour l’inspiration! Restez en sécurité, restez en bonne santé, restez à l’intérieur et restez sain d’esprit! “

Ritchie et Candice sont mariés depuis plus de 10 ans mais sont ensemble depuis plus de 30 ans.

Interrogé dans une interview en 2018 avec Règles métalliques sur le secret de leur relation personnelle durable et de leur partenariat LA NUIT DE BLACKMORE, Candice m’a dit: “Ritchie est une énigme incroyable et peut s’inspirer de la «friction». [Laughs] Il peut monter sur scène et ne pas apprécier les gens autour de lui même s’il a joué avec eux pendant de nombreuses années. Après un certain temps, les egos se sont impliqués et tout le monde voyageait dans des limousines différentes et ne s’est vu que quand ils sont montés sur scène. Des décennies auparavant, ils auraient tous traîné et seraient sortis dîner, puis auraient dormi l’un sur l’autre. Ce lien est ce qui le rendait si magique au début. Puis le succès est arrivé, les gens sont déchirés dans des directions différentes et les relations personnelles ont commencé à se détériorer. Il n’a jamais été réglé, alors il s’est simplement envenimé. Il a écrit des choses incroyables pendant ces moments difficiles.

“Quand Ritchie et je suis ensemble, nous avons constaté que nous avons une excellente forme de communication, qui je pense est la clé “, at-elle poursuivi.” S’il y a un problème ou un problème, nous allons le hacher. Il y aura des moments où nous aurons aussi besoin de temps loin de chacun. Il y a eu des moments sur la route où nous étions tellement en colère les uns contre les autres que nous devions avoir des chambres séparées pour que je puisse avoir une nuit seule pour me détendre.

“Quand vous tournez, voyagez et jouez avec quelqu’un, vous vivez et respirez 24/7,” Candice ajoutée. “Nous avons du respect et de la compréhension les uns envers les autres. Je ne pense pas qu’il ait vraiment cela avec les autres membres du groupe, mais pour nous, cela semble fonctionner. J’aime la façon dont nous travaillons ensemble sur une base professionnelle et créative où il viendra avec la musique, et il me donne libre cours sur les paroles; une fois que nous avons établi une mélodie. La musique qu’il crée peint des images dans ma tête et a un scénario. Je pense que vous devez écouter ce que la musique essaie de vous dire . Je traduis ce que dit sa musique. Lorsque nous mettons la musique et les paroles ensemble, nous avons le mariage parfait. Nous ne marchons jamais les uns sur les autres. Comme nous nous admirons mutuellement. “

LA NUIT DE BLACKMORE joue de la «musique de la Renaissance» ou de la «musique médiévale», la plupart des airs mettant en vedette des paroles évoquées par Nuit et des mélodies conçues par Blackmore.

Blackmore est co-fondateur de VIOLET FONCÉ et a écrit plusieurs de leurs riffs les plus mémorables, y compris “De la fumée sur l’eau”, mais il n’a plus joué avec le groupe depuis son départ en 1993.

VIOLET FONCÉ le batteur Ian Paice a déclaré dans une interview en 2017 qu’il était “inutile” pour le groupe d’envisager une réunion avec Blackmore, expliquant qu’il ne serait pas en mesure de garantir que chaque jour avec le guitariste de mauvaise humeur notoire serait amusant.



