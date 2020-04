Vidéo: Robert Mason, du mandataire, interprète «U In My Life» en quarantaine

MANDAT a mis en ligne une vidéo du chanteur Robert Mason interpréter une version acoustique de la chanson du groupe “U dans ma vie”.

Dans une déclaration accompagnant le clip Youtube Libération, MANDAT a écrit: “Notre propre frère de quarantaine rock n roll, Robert Mason jouer une chanson pour vous tous … à partir d’une distance sociale sûre! U dans ma vie à partir de notre CD LouderHarderFaster.com. Crier et diffuser partout où ils jouent de la musique de kick ass. Restez à la maison, en sécurité et en bonne santé! Nous sommes #flatteningthecurve “

le maçon remplacé l’original MANDAT chanteur Jani Lane en 2008 et a apporté une certaine stabilité au groupe après voiele départ sans cérémonie et la mort subséquente de 2011.

voie a enregistré plusieurs albums avec MANDAT à la fin des années 1980 et au début des années 1990, mais a quitté le groupe à plusieurs reprises. Le septième LP du groupe, “Born Again”, sorti en 2006 et présenté Jaime St. James en tant que chanteur principal. En 2008, voie renvoyé à MANDAT temporairement et tourné avec le groupe. En septembre de la même année, MANDAT a annoncé que Jani était reparti. Le groupe l’a remplacé par le maçon et a sorti son huitième album studio, “Rockaholic”, en 2011.

voie est décédé en août 2011 à l’âge de 47 ans. Des ambulanciers paramédicaux ont trouvé son corps dans une chambre de motel Comfort Inn à Woodland Hills, en Californie, près de Los Angeles. voie avait lutté contre l’abus d’alcool pendant des années.

Interrogé dans une interview avec “Thorn Of Rock” comment il est venu chanter pour MANDAT, le maçon a déclaré: “Il est tombé ensemble très organiquement. Lorsque nous nous sommes vus, c’était en quelque sorte un de ces moments ‘aha’. Comme, ‘Oh! Hey.’ Je n’avais pas vu les gars depuis quelques années. voie et j’étais resté en contact, de temps en temps, au fil des ans. Mais tout le monde suit son propre chemin et fait son propre truc.

“voie était dans un endroit très sombre, et honnêtement, je ne pouvais pas l’atteindre et personne d’autre ne pouvait l’aider “, a-t-il poursuivi.” Et ils se sont vite rendu compte, une fois qu’ils se sont tous réunis en 2007 pour faire cette programmation originale des concerts… Parce que le groupe a subi quelques changements – les gens sont partis et sont revenus; ce genre de chose – mais quand il s’agissait des cinq gars originaux, j’avais vraiment défendu cette cause, et j’en avais parlé à quelques-uns, par SMS ou par téléphone. Et puis je les ai croisés à Rocklahoma en, je suppose, juillet 08, et il était assez clair de voir que Jani ne se portait pas bien sur la route. Et aussi talentueux qu’un gars, c’était à son détriment et au sein du groupe qu’il faisait ces concerts et qu’il n’était pas vraiment capable de rester ensemble. Et je me sentais mal pour toutes les personnes impliquées. Et je sais qu’ils pensaient que c’était la chose la plus intelligente pour sa santé de ne pas être un membre en tournée de MANDAT. Et c’est une chose difficile, mec. C’est l’éléphant dans la pièce. J’en ai beaucoup parlé dans les interviews.

“Du point de vue du groupe, j’ai vu quatre gars sur cinq qui étaient un peu dans les décharges mais qui voulaient vraiment que ça marche”, le maçon ajoutée. “Et quand nous nous sommes croisés, nous avons eu ce petit moment d’épiphanie, comme,” Wow! ” Et Joey Allen [guitar] est venu vers moi et il [said]«Hé, mec, envisagerais-tu de chanter pour nous, ou veux-tu au moins en parler? je pense Joey et j’en ai parlé d’abord, si je me souviens bien. Comme je l’ai dit, quand ils ont dû prendre cette décision, ce n’était pas facile. “

On lui a demandé s’il avait toujours l’impression d’avoir quelque chose à prouver aux fans chaque fois qu’il montait sur scène avec MANDAT, le maçon a dit: “Je ne sais pas. Je me sens un peu de cette façon à chaque fois que je monte sur scène. Vous avez l’obligation de faire du bon travail, mais c’est mélangé avec le désir de vous satisfaire, plus un sentiment de fierté personnelle. . De plus, j’aime juste ce que je fais. Je suis le plus heureux de tous les temps, je pense, je me suis rendu compte, quand je suis de mon côté du microphone et que tout le monde est de l’autre côté. un public qui est prêt à aimer ce que je fais, à m’amuser, et je peux en quelque sorte être l’ornement brillant du capot sur la voiture, qui me fait juste conduire personnellement pour travailler plus dur et faire mieux.

“Comme je l’ai dit, c’est l’éléphant dans la pièce”, a-t-il poursuivi. “Évidemment, c’est quatre gars sur cinq, plus moi. Et je comprends qu’il y a une énorme nostalgie basée sur ces chansons avec Jani en tant que chanteur et leader du groupe. Il était incroyablement bon dans ce domaine – c’était un grand chanteur, un grand chanteur, un auteur-compositeur talentueux. Donc, oui, je ressens l’obligation, je suppose, mais je ne vois pas cela comme un fardeau. C’est presque comme un défi amusant. De plus, nous avons eu des fans qui embrassent totalement cela maintenant. Il est très rare que je reçoive autre chose que des encouragements et une acceptation. “

MANDATdernier album de, “Plus fort et plus rapide”, est sorti en 2017 via Frontiers Music Srl. Le disque a été enregistré avec le producteur Jeff Pilson “Un bassiste vétéran qui a joué avec DIO, ÉTRANGER et DOKKEN, entre autres – et a été mélangé par Pat Regan, sauf pour la chanson “Je pense que je vais rester ici et boire”, qui a été mélangé par Collier “The Wizard” de Chris (FLOTSAM ET JETSAM, DENT, DERNIER EN LIGNE).

MANDAT continue de tourner régulièrement pour soutenir “Plus fort et plus rapide” et est complété par des membres originaux Joey Allen (guitare), Jerry Dixon (basse), Erik Turner (guitare) et Steven Sweet (tambours).