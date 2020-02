Vidéo: Russell Allen et Joel Hoekstra interprètent Whitesnake, Bad Company et Led Zeppelin Classics lors de la croisière «Monsters Of Rock»

Joel Hoekstra (WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) et Russell Allen (SYMPHONY X, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) a interprété un ensemble acoustique de classiques du rock – y compris ceux de SERPENT BLANC, MAUVAISE COMPAGNIE et LED ZEPPELIN – au cours de cette année Monsters Of Rock croisière, qui a navigué plus tôt ce mois-ci de Fort Lauderdale au Belize. Ils étaient accompagnés de divers musiciens, dont le batteur Mike Vanderhule (Y&T) et bassistes Greg Smith (TYKETTO) et Aaron Leigh (Y&T).

La vidéo filmée par un fan de la performance peut être vue ci-dessous (avec la permission de Youtube utilisateur “VOYAGE POUR DES GIGS“). Remarque: la vidéo est instable car la caméra s’est cassée.

Hoekstra rejoint SERPENT BLANC en 2014 suite au départ de Doug Aldrich.

Le curriculum vitae du natif de Chicago comprend un long passage dans NIGHT RANGER, ainsi qu’un concert en tant que guitariste de tournée pour ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN.

En 2015, Hoekstra a publié le “Mourir pour vivre” album de son projet parallèle JOEL HOEKSTRA’S 13.

Novembre dernier, Allen “glissé et tombé” lors des répétitions de la ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN tour. En conséquence, il a raté le “TSO Partie Est du trek des Fêtes 2019, “Réveillon de Noël et autres histoires”.

De retour en juillet 2017, Allen a été impliqué dans un accident de la route qui a entraîné la mort de son ADRENALINE MOB et ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN camarade de groupe, bassiste David Zablidowsky. Russell s’est échappé avec des blessures mineures et est retourné sur scène avec TSO en novembre de la même année.



